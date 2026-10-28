سعود بن صقر: "يوم زايد المؤسس" يرسّخ إرث قائد وحّد القلوب وبنى الإنسان

رأس الخيمة في 28 أكتوبر/ وام / أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن إعلان أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، اعتماد السابع من يناير من كل عام "يوم زايد المؤسس"، يرسّخ في وجدان أبناء الإمارات إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، ونهجه الذي وحّد القلوب، وبنى الإنسان، ووضع دعائم وطن نفاخر به العالم.

وقال سموه إن إرث الوالد المؤسس، زايد الخير والعطاء، سيظل حياً في النفوس، وممتداً في مسيرة الاتحاد ومستقبل الدولة، مؤكداً أهمية الاسترشاد بقيمه وغرسها في نفوس الأجيال، لتبقى أساساً راسخاً لمواصلة البناء، ومصدراً للطموح والعمل بإخلاص من أجل الوطن.