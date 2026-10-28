الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي تحصل على تصنيف ائتماني «A» من "ستاندرد آند بورز"

دبي في 28 أكتوبر/ وام / حصلت الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي "مَير"، المعروفة سابقاً باسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

واستند التصنيف، الذي منحته الوكالة في 19 أكتوبر الجاري، إلى تقييم ملف مخاطر أعمال الهيئة بأنه ملائم، وملف مخاطرها المالية بأنه قوي، مدعوماً بمستويات مرتفعة من تغطية السيولة، وهيكل تمويلي متحفظ يعتمد بصورة أساسية على تمويل الدول المساهمة، إلى جانب قوة العلاقات مع هذه الدول والدعم الذي تقدمه للهيئة.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بالحفاظ على مستويات مستقرة من الرسملة، بالتزامن مع توسع الميزانية العمومية للهيئة واستمرار استفادتها من دعم الدول المساهمة.

وأكد سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي، أن حصول الهيئة على التصنيف يعكس أهمية تطوير منظومتها المالية وتعزيز أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى مواصلة العمل على ترسيخ الانضباط المالي وتعزيز ثقة الشركاء وتطوير العلاقات مع المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والدولية، إلى جانب رفع كفاءة تخصيص رأس المال وتطوير المحفظة الاستثمارية وحشد الاستثمارات الداعمة للأمن الغذائي المستدام في الدول العربية.

وأوضح تقرير الوكالة أن الهيئة تؤدي دوراً استثمارياً متخصصاً في توفير رأس المال طويل الأجل للشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يتيح دعم الأنشطة التي قد تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التجاري نتيجة طبيعة مخاطرها واحتياجاتها التنموية.

وأشار التقرير إلى الخطط الاستثمارية للهيئة خلال الفترة من 2026 إلى 2028، التي تستهدف تنويع الاستثمارات جغرافياً وتوسيع حضورها في عدد من الدول العربية، مع التركيز على قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني، والتصنيع الزراعي، والتمويل الأصغر، ومصايد الأسماك، إلى جانب استقطاب تمويل إضافي من مؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص.

ويأتي التصنيف في إطار التحول المؤسسي الذي تنفذه الهيئة منذ عام 2024، وشمل تطوير هويتها المؤسسية تحت اسم "مَير"، وإعادة هيكلة عملياتها وأطر الحوكمة وإدارة المخاطر، وتطوير آليات إدارة محفظتها الاستثمارية.