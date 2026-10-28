سلطان بن طحنون: "يوم زايد المؤسس" يُجدّد العهد بقيم صنعت الاتحاد وتواصل إلهام الأجيال

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام / أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن"، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، عن "يوم زايد المؤسس" في السابع من يناير كل عام، يُجدّد الاعتزاز بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، والقيم التي أرست دعائم الاتحاد وجعلت الإنسان محور التنمية والتقدم.

وقال معاليه إن الشيخ زايد، "طيّب الله ثراه"، ترك لنا إرثاً وطنياً نفخر به، وأرسى نهجاً متكاملاً في القيادة والعمل والمسؤولية، جعل من الاتحاد قوة، ومن العطاء قيمة راسخة، ومن الاستثمار في الإنسان أساساً للنهضة.

وأضاف أن يوم زايد المؤسس يؤكد ارتباط الأجيال بجذور هذه التجربة الوطنية الراسخة، ويذكّرنا بأن الحفاظ على إرث الوالد المؤسس لا يكون باستحضار إنجازاته وحدها، بل بمواصلة العمل بالقيم التي آمن بها، وتجسيدها في سلوكنا ومواقفنا وإسهاماتنا في خدمة الوطن والمجتمع.

وأضاف معالي الشيخ سلطان بن طحنون أن استدامة إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد تتطلب مسؤولية مُشتركة في نقل قيمه إلى الأجيال القادمة، وتعزيز روح الانتماء والولاء، وترسيخ ثقافة المبادرة والتفاني في أداء الواجب.

وأكّد أن ما يقدّمه أبطال خط الدفاع الأول من جهود مخلصة في حماية المجتمع وصون سلامة أفراده يمثل امتداداً حيّاً لنهج القائد المؤسس في خدمة الإنسان ووضع مصلحته في صدارة الأولويات، مشدداً على أن "يوم زايد المؤسس" ليس مجرد استذكار لمحطة تاريخية، بل تجديد للعهد بأن تظل قيم الاتحاد حاضرة في العمل والإنجاز، وأن يبقى إرث زايد منارة تهدي مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتماسكاً.