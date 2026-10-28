10 فرق جامعية تتنافس في نهائيات "مسابقة الإمارات للروبوتات" خلال "أسبوع دبي للمستقبل"

دبي في 28 أكتوبر/ وام / أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن مشاركة 10 فرق من الجامعات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات في المنافسات النهائية للدورة الرابعة من "مسابقة الإمارات للروبوتات" ضمن فعاليات منصة تحديات المستقبل في "أسبوع دبي للمستقبل 2026" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

وتركّز المسابقة هذا العام على ابتكار وتصميم وتنفيذ حلول روبوتية قادرة على أداء مهام لوجستية تخدم قطاع المكتبات الكبرى، وبالذات إعادة الكتب إلى أماكنها على الأرفف وفي مساحات التخزين داخل مكتبة محمد بن راشد، من خلال برمجة الروبوت لأداء المهام اللوجستية المطلوبة.

وتنعقد "مسابقة الإمارات للروبوتات" بالشراكة بين مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومكتبة محمد بن راشد.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في المسابقة كلاً من فريقي "إي شوكس" و"مياو بوت" من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وفريق "تيك بوك" من جامعة أميتي دبي، و"جالباري" و"بيج تيرنرز" و"كوجني كور" من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي، وفريق 4to1MUX من معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وفريق "تايغر" من معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وفريق "تيتانيوم" من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وفريق "ويستد بوتنشال" من جامعة ميدلسكس دبي.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الأخير من "أسبوع دبي للمستقبل"، وتكريمهم بجوائز مالية ومنح دراسية معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي.

وتهدف "مسابقة الإمارات للروبوتات" التي انطلقت عام 2023 إلى تسليط الضوء على المواهب المتخصصة في قطاع الروبوتات، وإعداد جيل من خبراء الروبوتات في دولة الإمارات، وتمكينهم من توفير حلول لتحديات عملية باستخدام الروبوتات التطبيقية، والربط بين المحاكاة البرمجية للروبوتات والتطبيق العملي لمهامها التنفيذية، وتعزيز تعلم أنظمة تشغيل الروبوتات وأفضل الممارسات العالمية في مجال تطويرها، وصولاً إلى تشجيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية ومختلف الصناعات وقطاعات الأعمال والخدمات المهتمة بتعزيز استخدامات الروبوتات.

يذكر أن "أسبوع دبي للمستقبل" يتضمن برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.

وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.