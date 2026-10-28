فريقا نادي أبوظبي يحققا انتصارين في بطولة بانكوك الدولية لهوكي الجليد

بانكوك في 28 أكتوبر/ وام / حقق فريقا نادي أبوظبي للألعاب الشتوية للرجال والسيدات الفوز اليوم في منافسات بطولة بانكوك الدولية لهوكي الجليد، المقامة في تايلاند حتى 31 أكتوبر الحالي.

وفاز فريق الرجال على فريق بوسيدون بنتيجة 4-3، فيما تغلب فريق السيدات على فريق إن تي بي سي بنتيجة 4-2.

وتشهد منافسات الرجال مشاركة فرق أبوظبي، وباتافيا ديمونز، ودارك هورسز، وأركتيك هوكس، وبوسيدون هوكي، وكانستار رينجرز، فيما تضم منافسات السيدات فرق أبوظبي، وهيلانغز، وإس جي أوتيريكا، وآيس بينغوينز، وويهو، وتشاباكاو.

وأكد نادي أبوظبي للألعاب الشتوية أن المشاركة في البطولة تأتي ضمن خططه لتطوير المستوى الفني للاعبين واللاعبات، واكتساب المزيد من الخبرات عبر الاحتكاك بفرق من مدارس مختلفة، بما يعزز حضور فرقه في المحافل الدولية، ويدعم تطور رياضة هوكي الجليد.