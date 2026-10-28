محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: يوم زايد المؤسس يجسد القيم الوطنية

الشارقة في 28 أكتوبر/ وام / أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد أن اعتماد "يوم زايد المؤسس" يعكس الحرص على صون الإرث للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" واستلهام ما أرساه من قيم أصيلة أسهمت في بناء المجتمع الإماراتي ورسخت مبادئ العطاء والمسؤولية والتلاحم المجتمعي.

وأضاف أن هذه المناسبة تعمّق ارتباط الأجيال بتاريخ الدولة ومحطاتها التأسيسية وتبرز أهمية استلهام نهج الشيخ زايد وترسيخ قيمه في مبادرات وممارسات عملية تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الحفاظ على هذا الإرث وترجمته إلى إنجازات ملموسة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والأفراد تسهم في ترسيخ مكتسبات الدولة والمضي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.