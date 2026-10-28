"أمانات" تستحوذ على كورنرستون البريطانية وتوسع طاقة كامبريدج لأكثر من 1000 سرير

دبي في 28 أكتوبر/ وام / أعلنت شركة "أمانات القابضة"، المتخصصة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والمدرجة في سوق دبي المالي، اليوم عن إتمام "مجموعة كامبريدج للصحة"، التابعة والمملوكة لها بالكامل، عملية الاستحواذ على نسبة 100% من شركة "كورنرستون هيلث كير هولدنجز" البريطانية، المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات المعقدة التي تتطلب مستويات عالية من الرعاية.

ويمثل هذا الاستحواذ محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية "أمانات" للنمو، التي أعلنت عنها في يوليو 2026، والتي تستهدف ضخ نحو 1.5 مليار درهم في أعمالها بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مع استهداف تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

كما يعزز الاستحواذ قدرات "مجموعة كامبريدج للصحة" في مجال الرعاية الصحية المتخصصة، ويؤسس لحضورها التشغيلي في المملكة المتحدة، ويرفع إجمالي طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 1,000 سرير.

وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة " أمانات" إن الاستحواذ على "كورنرستون" يستند إلى المكانة الراسخة لمجموعة كامبريدج للصحة في الإمارات والسعودية، ويضيف إلى قدراتها خبرات مكملة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة، ويوسع نطاق حضورها ليشمل المملكة المتحدة، ونرى في هذا الاستحواذ فرصة واعدة لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها مجموعة كامبريدج للصحة، وزيادة حجم أعمالها، ودعم المرحلة المقبلة من نموها، مع مواصلة اتباع نهج منضبط في توظيف رأس المال وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

وعقب الاستحواذ على "كورنرستون"، ستصل قيمة الاستثمارات التي أنجزتها "أمانات" والتزمت بها إلى نحو 900 مليون درهم، بما يمثل 60% من هدفها المتمثل في توظيف 1.5 مليار درهم.

وتشمل هذه الاستثمارات مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في أعمال أمانات بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بما في ذلك الاستحواذ على حصص الأقلية في "مجموعة كامبريدج للصحة"، والتوسعة الجارية لـ"مستشفى كامبريدج" في جدة بإضافة 68 سريراً، بهدف تعزيز قدراته في مجالي إعادة التأهيل والخدمات الجراحية، إلى جانب مشروع تطوير مستشفى متخصص للرعاية المتكاملة في الرياض بطاقة استيعابية تبلغ 155 سريراً، والذي أُعلن عنه مؤخراً.

وتدير "كورنرستون" أربعة مرافق متخصصة للرعاية الصحية في جنوب إنجلترا، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 283 سريراً، وتقدم خدمات الرعاية للأفراد المصابين بحالات الخرف المعقدة، والأمراض العصبية التنكسية، والاضطرابات النفسية الشديدة، وإصابات الدماغ المكتسبة، بالإضافة إلى الحالات التي تتطلب إعادة التأهيل العصبي.

وتتمتع الشركة بخبرات طبية راسخة وكوادر متخصصة ذات خبرة واسعة، إلى جانب علاقات تعاون مع مجالس الرعاية المتكاملة التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والجهات المحلية المسؤولة عن تكليف مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

من جانبه، قال جون أيرلاند، الرئيس التنفيذي لشركة "أمانات القابضة" إنه من خلال الجمع بين خبرات "كورنرستون" وعمليات "مجموعة كامبريدج للصحة" الراسخة ومشاريعها المستقبلية للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي، نعمل على بناء أعمال أكبر حجماً وأكثر تنوعاً في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة، وسنواصل السعي لاقتناص الفرص الاستثمارية بشكل انتقائي، مع التركيز على التخصيص المنضبط لرأس المال، وتحقيق عوائد تتوافق مع معاييرنا الاستثمارية، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.