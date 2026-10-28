"آر إيه إف أبوظبي" تجمع نخبة أبطال المصارعة والفنون القتالية في الاتحاد أرينا

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام / يشارك أربعة رياضيين عرب في منافسات منظمة "ريل أمريكان فري ستايل - RAF" للمصارعة الاحترافية، التي تستضيفها أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يوم 14 نوفمبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وهم البحرينيان حمزة الكوهجي ومرتضى طلحة، والأردني علي القيسي، والمصري أسامة الصعيدي.

وتشهد البطولة مواجهة عربية في منافسات الوزن الخفيف تجمع البحريني حمزة الكوهجي مع الأردني علي القيسي، فيما يلتقي المصري أسامة الصعيدي مع البحريني مرتضى طلحة ضمن منافسات وزن خفيف الثقيل.

وتضم البطولة نخبة من الأبطال الأولمبيين والمتوجين بميداليات عالمية، إلى جانب مصارعي الجامعات الأمريكية ونجوم الفنون القتالية المختلطة، في نزالات تقام وفق نظام المنافسات الحقيقية غير المعدة مسبقاً.

كما يتضمن الحدث نزالاً على لقب "كروزر ويت كروس أوفر" بين حمزة شيماييف وكولبي كوفينغتون، إضافة إلى مواجهة تجمع أرمان تساروكيان، المصنف الأول في الوزن الخفيف بمنظمة "يو إف سي"، مع نيمان غرايسي ضمن فئة "كاتش ويت كروس أوفر".

وتقام البطولة ضمن شراكة تمتد خمس سنوات بين منظمة "ريل أمريكان فري ستايل" ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي واتحاد الإمارات للمصارعة، بهدف تعزيز الحضور الدولي للمنظمة وتطوير منصتها العالمية للمصارعة الاحترافية.