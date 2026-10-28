"باحثي الإمارات" يناقش التوازن الأسري في جلسات بمنتدى الإيسيسكو للأسرة

الشارقة في 28 أكتوبر / وام / شارك مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، بصفته شريكاً علمياً، في منتدى الإيسيسكو الإقليمي للأسرة 2026، الذي انطلق اليوم في مقر المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بالشارقة.

وشارك الدكتور فراس حبّال، رئيس المركز، في جلسة حوارية بعنوان "الأسرة في قلب التحول: هل تواكب منظومة الدعم احتياجات الأسرة اليوم؟"، أدارتها الدكتورة نورة ناصر الكربي، مديرة مكتب المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة، ورئيسة اللجنة العلمية وعضو مجلس أمناء المركز، بمشاركة عدد من المتحدثين حيث بحثت الجلسة قدرة منظومات الدعم الحكومية والمجتمعية على مواكبة احتياجات الأسرة المتغيرة في ظل تنامي المسؤوليات وتسارع التحولات الاجتماعية إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان "هل بيتنا بخير؟ بين الطموح والرعاية والضغط النفسي… ما الذي تحتاجه الأسرة لتبقى متماسكة؟" .