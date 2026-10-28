رالي أبوظبي الصحراوي يحسم ألقاب العالم للراليات الصحراوية نوفمبر المقبل

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام / تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر المقبل منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي، الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات النارية 2026، والتي تشهد حسم عدد من الألقاب العالمية في مختلف الفئات، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين والدراجين العالميين.

ويقام الرالي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ليختتم موسماً شهد جولات في المملكة العربية السعودية والبرتغال والأرجنتين والمغرب.

وللمرة الأولى في تاريخه، يستضيف الرالي الجولة الختامية الحاسمة لبطولة العالم، حيث تحتضن منطقتا العين والظفرة المنافسات التي ستحدد هوية الأبطال في عدد من الفئات.

ويتصدر الأمريكي سيث كوينتيرو، سائق فريق «تويوتا جازو ريسينغ»، الترتيب العام لبطولة العالم للسائقين برصيد 135 نقطة، متقدماً على الفرنسي سيباستيان لوب (121 نقطة)، والقطري ناصر العطية (115 نقطة)، مع بقاء فرصة المنافسة قائمة بين الثلاثة على اللقب في الجولة الختامية.

وفي بطولة الملاحين، يتصدر أندرو شورت الترتيب برصيد 135 نقطة، أمام إدوارد بولانجيه (121 نقطة)، وفابيان لوركان (115 نقطة)، فيما يتصدر فريق «داسيا ساندرايدرز» ترتيب بطولة المصنعين برصيد 372 نقطة، يليه «تويوتا جازو ريسينغ» برصيد 325 نقطة، ثم «فورد ريسينغ» برصيد 232 نقطة.

وفي بطولة العالم للدراجات النارية، يتصدر الأسترالي دانيال ساندرز، حامل اللقب، الترتيب العام برصيد 87 نقطة، متقدماً بفارق 13 نقطة على زميله لوتشيانو بينافيديس والإسباني توشا شارينا، اللذين يتقاسمان المركز الثاني برصيد 74 نقطة لكل منهما، فيما تتصدر «كي تي إم» ترتيب المصنعين برصيد 176 نقطة أمام «هوندا» (153 نقطة).

كما تمتد المنافسة إلى فئات «شالنجر» و«إس إس في» و«رالي 2» والدراجات الرباعية، في حين حُسمت بعض الألقاب الأخرى قبل الجولة الختامية، من بينها لقب فئة «ستوك» ولقب فئة «رالي 3».

وأكد الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن استضافة أبوظبي للجولة الختامية تعكس مكانة رالي أبوظبي الصحراوي كأحد أبرز وأعرق الأحداث على أجندة الراليات الصحراوية العالمية، ودور دولة الإمارات في دعم وتطوير رياضة المحركات على المستوى الدولي.

من جانبه، قال خورخي فييغاس، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية، إن إقامة الجولة الحاسمة في أبوظبي للمرة الأولى تمنح ختام الموسم أهمية استثنائية، في ظل استمرار المنافسة على عدد من الألقاب العالمية حتى الجولة الأخيرة.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة الجولة الختامية تعزز مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن الرالي سيجمع نخبة أبطال العالم عبر مسارات صحراوية متنوعة في العين والظفرة.

وينطلق الرالي من مدينة العين ويختتم فيها للمرة الأولى، مروراً بالمسارات الصحراوية في منطقة الظفرة، فيما تستضيف مدينة زايد المخيم الرئيسي للرالي، على أن تقام مراسم تتويج الفائزين واحتفالات ختام الموسم في العين يوم 27 نوفمبر.