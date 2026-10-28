"الإمارات تبرمج" ينطلق غداً بمشاركة مجتمعية وأكاديمية لتعزيز مهارات المستقبل والابتكار الرقمي

دبي في 28 أكتوبر/ وام / تنطلق غداً الخميس، فعاليات يوم "الإمارات تبرمج"، الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 أكتوبر من كل عام، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متمكن من مهارات المستقبل، وتعزيز ثقافة البرمجة والابتكار، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي.

ويشهد يوم "الإمارات تبرمج 2026" تنظيم وإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة المعرفية والتجارب التفاعلية، بالتعاون مع عدد من الجهات، بهدف إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع لاكتشاف إمكانات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع توظيف التكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.

ويجسد الاحتفاء بيوم "الإمارات تبرمج"، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في نوفمبر 2023 يوماً عالمياً للبرمجة، بمقترح من دولة الإمارات، توجهات الدولة نحو تنمية المواهب الوطنية في المجالات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم "الإمارات تبرمج" يجسد رؤية قيادية مستقبلية، ونهجاً وطنياً يقوم على تمكين المجتمع بالمعرفة والمهارات الرقمية، وتحويل التكنولوجيا من مجال متخصص إلى ثقافة مجتمعية تسهم في إطلاق الطاقات الإبداعية وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤمن بالاستثمار في الإنسان المحرك الأساسي لصناعة المستقبل، وإن طموحها يتجاوز تمكين الأجيال من مواكبة التطورات التكنولوجية، إلى قيادة مسيرة الابتكار وصناعة التحولات المستقبلية، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والقدرة على تطوير التكنولوجيا وتوظيف إمكاناتها في تحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار "الإمارات تبرمج"، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

وفي نوفمبر 2023، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، مقترح دولة الإمارات بتخصيص 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، في اعتراف دولي بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة عالمية رئيسية للمواهب والكفاءات المبدعة.