محمد الشرقي يلتقي الفنان والمخرج المسرحي ليمي بونيفاسيو ويؤكد دور المسرح في تشكيل ذاكرة الشعوب

الفجيرة في 28 أكتوبر/ وام / التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الفنان والمخرج العالمي ليمي بونيفاسيو، على هامش جلسة حوارية بعنوان "المسرح: جسر بين الذاكرة والهوية والثقافات" والتي قدمها في مجلس محمد بن حمد الشرقي.

وأكد سموّه خلال اللقاء، أهمية الفنون المسرحية والأدائية في صون الذاكرة الثقافية وتعزيز الهوية، وترسيخ الحوار والتواصل بين الشعوب، مشيرًا إلى دور المسرح في استلهام الموروث الإنساني وتقديمه برؤى إبداعية معاصرة.

ونوّه سموّه بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدعم المبادرات الثقافية والفنية، وتعزيز الحراك الإبداعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً للثقافة والفنون في المنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول تجربة ليمي بونيفاسيو الفنية في توظيف المسرح والفنون الأدائية والبصرية لاستكشاف الذاكرة الثقافية وهويات الشعوب، ودور الفنون في تعزيز التفاهم الإنساني ومد جسور التواصل بين الثقافات والحضارات.

من جانبه، أعرب ليمي بونيفاسيو عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مثمنًا اهتمام سموّه بدعم الثقافة والفنون، ودور «مجلس محمد بن حمد الشرقي» في تنظيم الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على التجارب الإبداعية العالمية وتثري الحراك الثقافي والمعرفي.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وتشونغ وين تشين المدير العام للمعهد الدولي للمسرح "ITI".