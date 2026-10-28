"الشارقة للدفاع المدني" يشارك في "سايدكس 2026" بسنغافورة

سنغافورة في 28 أكتوبر/ وام / شارك وفد من هيئة الشارقة للدفاع المدني برئاسة اللواء يوسف عبيد بن حرمول الشامسي مدير عام الهيئة في معرض سنغافورة الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ "سايدكس 2026" الذي يقام خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الحالي في مركز سنغافورة للمعارض.

وحضر الوفد حفل الافتتاح المشترك للمعرض والمؤتمر الآسيوي للحد من الكوارث "ACDR" وشارك في الجولة الرسمية لكبار الشخصيات ضمن برنامج اليوم الأول للزيارة.

وتأتي الزيارة لمتابعة التطورات التقنية في قطاع الدفاع المدني والتعرّف إلى الأدوات والأنظمة التي تقدمها الجهات المتخصصة واستكشاف إمكاناتها في دعم أعمال الوقاية والإطفاء والإنقاذ في ظل تنوّع الاحتياجات التشغيلية وتسارع الابتكارات المرتبطة بخدمات الطوارئ.

ويجمع الحدث قيادات أجهزة الطوارئ وخبراء إدارة الكوارث وممثلي المؤسسات والشركات المتخصصة ويوفر مساحة للتعرّف إلى الاتجاهات التي تؤثر في مستقبل القطاع من خلال الجمع بين عرض الحلول التقنية ومناقشة احتياجات الجهات المستفيدة وربط التطورات الصناعية بالتحديات التي تواجه المؤسسات المسؤولة عن حماية المجتمعات وإدارة المخاطر.

وتتنوّع المجالات المعروضة بين الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول الاتصالات ومعدات الحماية الشخصية ومكافحة الحرائق إلى جانب المركبات والتجهيزات المساندة لعمليات الإنقاذ ويمنح هذا التنوّع الزائرين فرصة لمقارنة وظائف الأدوات والتعرّف إلى استخداماتها وفهم كيفية توظيفها في مراحل العمل المختلفة.

وقال اللواء يوسف عبيد بن حرمول الشامسي: تتيح لنا زيارة معرض سايدكس متابعة التطوّرات وأحدث المستجدات في الأدوات التي يستخدمها قطاع الدفاع المدني والتعرّف مباشرة إلى الحلول التي يعمل المطورون والمصنّعون على تقديمها. ونولي اهتماماً بالتقنيات التي تساعد على اكتشاف مؤشرات الخطر مبكراً وتوفر معلومات دقيقة عن الحوادث وتخفف تعرّض رجال الإطفاء والإنقاذ للمخاطر أثناء تنفيذ مهامهم ونحرص على الاستفادة من هذه الابتكارات بما يلبي احتياجات العمل في إمارة الشارقة ويسهم في تطوير خدمات الهيئة ورفع كفاءتها.

وأضاف: يتطلّب اختيار الحلول التقنية دراسة موثوقيتها وسهولة تشغيلها وإمكان ربطها بالأنظمة القائمة فضلاً عن متطلّبات الصيانة وحماية البيانات واستمرارية الخدمة وهذه اعتبارات أساسية لضمان الاستفادة من أي استثمار في التطوير على المدى الطويل كما أن التعرّف إلى تجارب المستخدمين والجهات المتخصصة يساعد على تقييم المنتجات بصورة أشمل وتحديد مدى ملاءمتها للظروف التي ستعمل فيها وصولاً إلى خيارات مدروسة تسند أداء الفرق، وتُحسّن استخدام الإمكانات المتاحة وتستجيب للأولويات الفعلية للهيئة.

ويستقطب المعرض الذي تنظمه قوة الدفاع المدني السنغافورية متخصصين في الاستجابة الطبية الطارئة والسلامة ومكافحة الحرائق إلى جانب مزودي الخدمات ومطوري البرمجيات ومصنعي المعدات ويتيح اجتماع هذه التخصصات في حدث واحد عرض الحلول من زوايا متعددة تشمل تصميم الأدوات والمعدات وتشغيلها والخدمات المرتبطة بها بما يساعد الزوار على تكوين تصوّر متكامل عن الخيارات المطروحة والتعرّف إلى الأطراف التي تسهم في تطويرها وتطبيقها.

ويستكمل الوفد مشاركته بحضور جلسات مؤتمر "سايدكس 2026" في مركز سنغافورة للمعارض حتى 30 أكتوبر لمتابعة الموضوعات المطروحة في مجالات إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ وتتيح هذه المشاركة الاطلاع على رؤى الخبراء والتجارب الدولية في التعامل مع تحديات القطاع ومتابعة النقاشات المهنية التي يتضمنها برنامج المؤتمر.