دبي تستضيف النسخة العاشرة من كأس "إم كيه" الدولية للمبارزة في ديسمبر

دبي في 28 أكتوبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للمبارزة إقامة منافسات النسخة العاشرة من كأس أكاديمية «إم كيه» الدولية للمبارزة يومي 5 و6 ديسمبر المقبل في دبي، بتنظيم الأكاديمية بالتعاون مع الاتحاد، وبرعاية مجلس دبي الرياضي.

وتقام البطولة في أكاديمية دبي الدولية بمنطقة تاون سكوير، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات العمرية، وتشمل منافسات أسلحة الإيبيه والفلوريه والسابر.

وتأتي النسخة العاشرة امتداداً للبطولة التي انطلقت عام 2012، وشهدت خلال دوراتها السابقة مشاركة لاعبين من أكثر من 40 دولة، بينهم أبطال أولمبيون وعالميون، ما عزز مكانتها ضمن أبرز بطولات المبارزة الدولية التي تستضيفها الدولة.