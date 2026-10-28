"راكز" وغرفة جنوب الهند تعززان الشراكة التجارية والاستثمارية

رأس الخيمة في 28 أكتوبر/ وام / وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة جنوب الهند، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، واستقطاب الشركات الهندية الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في دولة الإمارات، وذلك خلال جولة ترويجية نظمتها الهيئة في مدينة تشيناي الهندية.

ووقّع المذكرة محمد البلوشي، مدير الشراكات الاستراتيجية في "راكز"، وغوبي كوتيسواران، عضو اللجنة التنفيذية في غرفة تجارة وصناعة جنوب الهند، بهدف تسهيل التبادل التجاري وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في إمارة رأس الخيمة.

وشملت الجولة تنظيم جلسة نقاشية بعنوان "اكتشف مسارك للتوسع في دولة الإمارات"، بمشاركة ممثلين عن قطاعات اقتصادية متنوعة، جرى خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الهندية في أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها رأس الخيمة، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وارتباطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب الخدمات والحلول التي توفرها "راكز" لدعم تأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة التجارية والصناعية.

وعقد وفد "راكز" أكثر من 12 اجتماع عمل مع شركات هندية تعمل في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأدوية والمكملات الغذائية، ومكونات السيارات، والأحجار الطبيعية والتعدين، وبطاريات المركبات الكهربائية، والمواد الكيميائية المتخصصة، والبتروكيماويات، والنفط والغاز.

وبحثت الاجتماعات فرص التعاون والتوسع الاستثماري، وسبل استفادة الشركات من البنية التحتية الصناعية والمرافق التجارية والخدمات المساندة التي توفرها راكز، بما يلبي متطلباتها التشغيلية ويدعم خطط نموها في الأسواق الإقليمية.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع الهند، مشيراً إلى ما يتمتع به مجتمع الأعمال في جنوب الهند من إمكانات في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والصناعات المتنوعة.

وقال إن اللقاءات التي عقدها وفد الهيئة في تشيناي أظهرت اهتماماً متزايداً من الشركات الهندية بالتوسع نحو أسواق جديدة انطلاقاً من دولة الإمارات، موضحاً أن الشراكة مع غرفة تجارة وصناعة جنوب الهند ستوفر قناة مباشرة للتواصل مع المستثمرين، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء علاقات تجارية تدعم خطط التوسع والنمو المستدام.

وتحتضن "راكز" حالياً أكثر من 15 ألف شركة ذات استثمارات هندية، تعمل في قطاعات صناعية وتجارية متنوعة، من بينها تصنيع المركبات التجارية والمدرعة، والسلع الاستهلاكية، ومواد العزل الكهربائي، ما يعكس حجم الحضور الاستثماري الهندي في المنطقة الاقتصادية.