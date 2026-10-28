برعاية هزاع بن زايد.. انطلاق بطولة أبوظبي "جراند سلام" للجودو غداً

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام / تنطلق غداً، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، منافسات بطولة أبوظبي “جراند سلام” للجودو 2026، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجودو في صالة “مبادلة أرينا”، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

ويشارك في البطولة 374 لاعباً ولاعبة من نخبة أبطال العالم، فيما يبلغ إجمالي جوائزها 154 ألف يورو.

وتشهد منافسات اليوم الأول إقامة نزالات الأوزان الخفيفة بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة، وتشمل تحت 48 و52 و57 كجم للسيدات، وتحت 60 و66 كجم للرجال، على أن تقام في اليوم الثاني منافسات أوزان تحت 63 و70 كجم للسيدات، وتحت 73 و81 كجم للرجال، وتختتم البطولة السبت المقبل بمنافسات الأوزان الثقيلة للسيدات تحت وفوق 78 كجم، وللرجال تحت وفوق 90 كجم، وتحت وفوق 100 كجم.

ويستهل منتخب الإمارات مشاركته بخوض ثلاثة نزالات في اليوم الأول، حيث تلتقي بشيرات خرودي مع الفائزة من مواجهة الأذربيجانية ماماداغولتج والروسية كارينا إيفيموفا ضمن وزن تحت 52 كجم، ونغيريل أويو البلجيكية ليبير مينا في وزن تحت 57 كجم، ويواجه بيان نارمند الكازاخستاني أكيلجان زوباتكانوف في وزن تحت 66 كجم.

وأُجريت اليوم مراسم قرعة البطولة عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الإماراتية نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو، ومحمد جاسم الأمين العام للاتحاد، وسلطان الكتبي رئيس لجان التنظيم والبروتوكول مدير البطولة، والدكتورة ليزا ألان الأمين العام للاتحاد الدولي للجودو.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للبطولة تمثل دعماً لمسيرة نجاحها، وتعكس المكانة التي رسختها أبوظبي على خريطة استضافة كبريات بطولات الجودو العالمية، مشيراً إلى أنها حققت خلال نسخها السابقة مؤشرات تنظيمية متميزة أهلتها لنيل وسام التميز من الاتحاد الدولي للجودو.

وأضاف أن البطولة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للجودو، الذي يوافق 28 أكتوبر من كل عام، ويجسد القيم التربوية والاجتماعية التي تقوم عليها اللعبة، من خلال المبادرات التي يطلقها الاتحاد الدولي سنوياً لترسيخ هذه المبادئ في مختلف المجتمعات.