مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يناقش حلول خفض الانبعاثات والتقنيات الحديثة الداعمة للحياد المناخي

عجمان في 28 أكتوبر / وام / انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر عجمان الدولي للبيئة، الذي يستمر يومين في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات بجامعة عجمان، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن البيئي، لمناقشة أبرز التحديات البيئية واستعراض الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكد الشيخ مهندس حميد بن عبدالله المعلا مدير إدارة البيئة في بلدية عجمان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن ما تتضمنه أجندة المؤتمر من جلسات نقاشية تتمحور حول خمسة محاور رئيسية إلى جانب ورش عمل تفاعلية تتيح للمشاركين تبادل الخبرات والأفكار ومناقشة الحلول العملية للتحديات البيئية فضلاً عن جلسات رئيسية يقدم خلالها خبراء دوليون رؤاهم حول قضايا بيئية حيوية، ومعرض للابتكارات البيئية يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال حماية البيئة.

وأكد جورج أجيكوم مينساه، من جامعة ساوث بانك لندن في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أهمية المؤتمرات البيئية في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات مشيداً بمؤتمر عجمان الدولي للبيئة وما يتضمنه من جلسات نقاشية تركز على إيجاد حلول للحد من الانبعاثات الكربونية واستعراض أحدث التقنيات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها في تطوير الحلول البيئية، مؤكداً دور ورش العمل في تعزيز التفاعل بين المتخصصين ومناقشة أفضل الممارسات والتطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة التحديات البيئية.

واستعرضت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أبرز النتائج والمبادرات التي تنفذها الإمارة ضمن منظومة متكاملة تدعم التوجهات الوطنية نحو الحياد المناخي وتعزز كفاءة إدارة الموارد وحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأظهرت المؤشرات تحقيق انخفاض بنسبة 10% في الانبعاثات، فيما بلغت نسبة جودة الهواء 98%، وبلغت نسبة معالجة النفايات البلدية الصلبة 43%، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين الأداء البيئي.

وفي مجال الأمن المائي بلغت نسبة معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها 100%، فيما وصل إجمالي المياه المعالجة المستخدمة خلال الفترة من 2021 إلى 2025 إلى 171 مليون متر مكعب، استُخدمت في ري المسطحات الخضراء والمزروعات والحدائق والمرافق العامة، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام المياه واستدامة الموارد المائية.

وفي إطار حماية النظم البيئية الساحلية وتعزيز التنوع البيولوجي شهدت إمارة عجمان زراعة 94 ألف شتلة من أشجار القرم خلال الفترة من 2019 إلى 2026، دعماً للمستهدف الوطني لدولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.

وتعكس هذه المؤشرات جهود إمارة عجمان في تطوير منظومة متكاملة للعمل البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة وتبني الحلول المبتكرة بما يدعم التوجهات الوطنية نحو الحياد المناخي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.