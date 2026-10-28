"مالية عجمان" تحصد 4 شهادات دولية في الابتكار و6 من موظفيها ينالون شهادة "مبتكر"

عجمان في 28 أكتوبر/ وام / حصلت دائرة المالية في عجمان على أربع شهادات دولية من معهد الابتكار العالمي "جيني" عن أربعة من مشاريعها ومبادراتها الابتكارية، فيما نال ستة من موظفيها شهادة "مبتكر"، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدائرة لتطوير منظومة الابتكار وفق المعايير العالمية، وترسيخها ركيزة أساسية للتميز المؤسسي وتحسين كفاءة العمل الحكومي.

وشملت الشهادات أربعة مشاريع هي مشروع إدارة محفظة المشاريع والمبادرات، ومشروع إدارة التقارير الضريبية، ومنصة "توريد" للمشتريات الحكومية في عجمان، ومنصة "قادة المستقبل".

وتمثل هذه المشاريع نماذج عملية لتوظيف الابتكار في تطوير العمليات والخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل المؤسسي، إلى جانب تنمية قدرات الموظفين وإعداد القيادات المستقبلية.

كما حصل ستة من موظفي الدائرة على شهادة "مبتكر"، تقديراً لدورهم في طرح الأفكار النوعية وتطويرها وتحويلها إلى مبادرات قابلة للتطبيق، بما يعكس اهتمام الدائرة بتمكين الكفاءات وتحفيزها على المشاركة في تطوير أساليب العمل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المؤسسية.

وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن حصول الدائرة على هذه الشهادات الدولية، وتقدير جهود موظفيها المبتكرين، يعكس نجاحها في بناء منظومة مؤسسية تجعل الابتكار محركاً رئيسياً لتطوير الأداء وتحقيق نتائج ملموسة.

وقال إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهود مؤسسية متواصلة لترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين الكفاءات، وتوفير بيئة عمل محفزة على الإبداع وتحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع ومبادرات تسهم في تحسين جودة الأداء الحكومي واستشراف متطلبات المستقبل.

وأشار سعادته إلى أن حصول مشاريع الدائرة وموظفيها على هذا التقدير الدولي يشكل حافزاً لمواصلة تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الابتكار، وتعزيز العمل التكاملي، وتطوير حلول أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم توجهات حكومة عجمان نحو الريادة، ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمتعاملين والشركاء والمجتمع.

وأكد أن الدائرة تواصل الاستثمار في الأفكار والكفاءات، وتطوير حلول تستجيب للتحديات المتغيرة، بما يعزز قدرتها على الارتقاء بكفاءة العمل المالي الحكومي ودعم مسيرة التميز في حكومة عجمان.