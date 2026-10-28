إعلان الفائزين بالجولة الرابعة من "مسابقة الرمز للاستثمار والتداول"

أبوظبي في 28 أكتوبر / وام / أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة "الرمز كابيتال"، أسماء الفائزين في الجولة الرابعة من "مسابقة الرمز للاستثمار والتداول"، من المشاركين الذين حققوا أفضل أداء من حيث استراتيجياتهم الاستثمارية ونتائج تداولاتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

واستكمالاً للنجاح الذي حققته الجولات السابقة، تواصل المسابقة إتاحة الفرصة للمستثمرين الجدد وذوي الخبرة لتطبيق معارفهم الاستثمارية عملياً ضمن بيئة سوق حقيقية.

ومن خلال الجمع بين المشاركة الفعلية في السوق ونظام المكافآت التنافسية، تشجع المبادرة المستثمرين على تطوير قدراتهم في التداول، وتعزيز فهمهم لديناميكيات السوق، وتبنّي نهج استثماري أكثر وعياً يستند إلى المعرفة والتحليل.

وفاز بالمركز الأول عبدول فاكاييل بمليون ميل من أميال ضيف الاتحاد، والمركز الثاني محمد إبراهيم بـ500 ألف ميل، والمركزي الثالث فايبهاف ياداف بـ250 ألف ميل.

وجرى تقييم أداء المشاركين استناداً إلى نسبة العائد المرجّح زمنياً، وهي منهجية تقيس الأداء الاستثماري بصورة مستقلة عن حجم المحفظة، بما يضمن تقييماً عادلاً وشفافاً لاستراتيجيات التداول، ويتيح للمشاركين التنافس على قدم المساواة، بغض النظر عن قيمة المبالغ المستثمرة.

وطوال فترة المسابقة، أُتيحت للمشاركين إمكانية الوصول إلى بيانات السوق وتقارير الأداء اليومية للأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب الرؤى الاستثمارية المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للسوق وADX MCP، خادم يعتمد على بروتوكول سياق النماذج ويتيح ربط مساعدات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع MCP ببيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية الرسمية.

وأسهمت هذه الموارد في تمكين المستثمرين من تحليل تحركات السوق، وتطوير استراتيجياتهم، واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مع إمكانية متابعة أدائهم بصورة مجهولة عبر لوحة صدارة إلكترونية مخصصة للمسابقة.

ويمثل اختتام الجولة الرابعة محطة جديدة في إطار التعاون المستمر بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و"الرمز كابيتال" لتعزيز الثقافة المالية وتشجيع المشاركة الفاعلة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات.

وتواصل المبادرة، من خلال جولاتها المتعاقبة، إبراز أهمية التعلم العملي في تمكين المستثمرين من بناء الثقة بقدراتهم الاستثمارية، وترسيخ الانضباط المالي، وتعميق فهمهم للفرص الاستثمارية المتاحة.

ومن خلال جعل التعلم المالي أكثر سهولة وتفاعلية، يؤكد سوق أبوظبي للأوراق المالية و"الرمز كابيتال" التزامهما المتواصل بالمساهمة في بناء قاعدة من المستثمرين تتمتع بمستويات أعلى من المعرفة والوعي المالي، ودعم التطور المستمر لأسواق رأس المال في دولة الإمارات.

وتنطلق الجولة الخامسة من مسابقة الرمز للاستثمار والتداول في 28 أكتوبر 2026، وتستمر حتى 26 نوفمبر 2026.



