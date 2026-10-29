تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 114.50 دولار للبرميل

عواصم في 29 أكتوبر / وام / تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مبددة بعض مكاسب الجلسة الماضية، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 82 سنتا لتسجل 114.50 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 1.04 دولار لتبلغ 101.74 دولار، وذلك بعد مكاسب حققها الخامان في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد أساسيات السوق، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعا في مخزونات النفط الخام بواقع 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، خلافا لتوقعات المحللين بزيادة قدرها 15 ألف برميل، في حين سجلت مخزونات البنزين ارتفاعا بلغ 3.9 مليون برميل.

-خلا-