واشنطن وطوكيو تعززان تعاونهما العسكري بمنشأة لصواريخ مقاتلات "إف-35"

سيبو (الفلبين) في 29 أكتوبر / وام / اتفقت الولايات المتحدة واليابان على إنشاء منشأة في الأراضي اليابانية للإنتاج المشترك لصواريخ "جو-جو" متطورة متوسطة المدى، والمخصصة لمقاتلات "إف-35".

وأعلن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره الأمريكي بيت هيجسيث على هامش الاجتماع السنوي لوزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا ونظرائهم من القوى الآسيوية والغربية الرئيسية، موضحا أن المبادرة تحمل اسم "عملية سوبر تشارج".

وتهدف الاجتماعات السنوية إلى تجنب اندلاع صراع إقليمي واسع وتعزيز التعاون الدفاعي.

-خلا-