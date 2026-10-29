وفد من مالي يشيد بتجربة "الشؤون الإسلامية" في إدارة الشأن الديني

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أشاد وفد من جمهورية مالي بتجربة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في إدارة الشأن الديني، وتوجيه الخطاب الشرعي، لتعزيز روح الألفة والمودة وترابط النسيج المجتمعي الذي عرفت به دولة الإمارات، متطلعا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في الشأن الإسلامي والاستفادة من التجارب والخبرات.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمقر الهيئة بأبوظبي، أمس، وكان في استقبالهم معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي أكد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين قيادة وشعبًا، والتي تشهد ازدهارًا متناميًا في مختلف مجالات الحياة.

ضم الوفد سعادة جاكس كوليبالي، المقرر العام في سفارة مالي لدى الدولة وعددًا من المرافقين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل الاستفادة من الخبرات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالبحوث والدراسات الإسلامية، والتأهيل والتدريب، حيث تستضيف الهيئة العديد من أصحاب الكفاءات الدينية من مختلف الدول في دورات تدريبية تأهيلية.