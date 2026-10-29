وفد من مالي يطلع على تجربة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في تعزيز التعايش

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ اطلع وفد من لجنة التفكير في التحديات في المجال الديني بجمهورية مالي، خلال زيارته لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مقرها بأبوظبي، على التجربة الأكاديمية والفكرية للجامعة في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، بجانب التعرف إلى برامجها ومبادراتها في تعزيز قيم الوسطية والتسامح والتعايش، ودورها في ترسيخ السلم المجتمعي.

وكان في استقبال الوفد الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير الجامعة، حيث تعرف الوفد إلى برامج الجامعة الأكاديمية والبحثية في مجالات الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، ومنهجيتها في معالجة التحديات الدينية والفكرية، إلى جانب مبادراتها في إعداد الكفاءات المؤهلة للإسهام في نشر ثقافة الاعتدال ومواجهة الأفكار المتطرفة.

كما اطلع الوفد على جهود الجامعة في تفكيك خطاب التطرف والكراهية، من خلال البحث العلمي والتحليل النقدي، وفهم السياقات الاجتماعية والثقافية التي تسهم في نشوء الأفكار المتطرفة وانتشارها، بما يدعم تطوير معالجات معرفية ووقائية لهذه التحديات.

وأشاد الوفد بتجربة الجامعة وبرامجها الأكاديمية والبحثية، وما تقدمه من إسهامات في معالجة التحديات الدينية والفكرية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه التجربة في تطوير المقاربات التعليمية والمعرفية الداعمة للتعامل مع التحديات الدينية والفكرية.