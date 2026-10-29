"مزن Hub71" يدعم شركات إماراتية لتوظّيف الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم والرعاية الصحية

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أكدت مؤسِّستا شركتي "تايا للتقنيات التعليمية" و"نبض للتكنولوجيا" أن برنامج "مزن Hub71"، الذي يُنفذ بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يسهم في تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين من تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز فرص نمو شركاتهم وتوسّعها، بما يدعم تطوير قطاعات حيوية تشمل التعليم والرعاية الصحية، ويرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً للابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات / وام / ، أوضحت خلالها هند الجنيبي، مؤسِّسة شركة "تايا للتقنيات التعليمية"، وعفراء الأحبابي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة "نبض للتكنولوجيا"، أن البرنامج يوفّر منظومة متكاملة من الدعم والإرشاد وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يساعد الشركات الإماراتية الناشئة على الانتقال من مرحلة تطوير الأفكار والنماذج الأولية إلى اختبار حلولها وتوسيع نطاق تطبيقها.

وقالت هند الجنيبي، إن برنامج "مزن Hub71" يمثّل فرصة مهمة لتحويل طموحات روّاد الأعمال الإماراتيين إلى مشاريع قادرة على النمو والمنافسة، من خلال إتاحة فرص الإرشاد والتوجيه، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وبناء علاقات استراتيجية مع الجهات المعنية بقطاعَي التعليم والتكنولوجيا في الدولة.

وأضافت أن شركة "تايا" تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في أساليب تقييم المعلّمين لمستويات التعلّم، وفهم احتياجات الطلبة، ودعم اتخاذ القرارات التعليمية المدروسة استناداً إلى معلومات دقيقة، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم وتطوير الممارسات التعليمية على نطاق واسع.

وأكدت أن أهمية البرنامج تتجاوز توفير الدعم لتطوير الأعمال، إذ يعكس الثقة التي توليها المؤسسات الوطنية لروّاد الأعمال الإماراتيين، ويعزّز قدرتهم على تأسيس شركات مبتكرة انطلاقاً من دولة الإمارات، مشيرة إلى أن تكامل جهود المؤسسات الوطنية يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات الناشئة لتجاوز التحديات وتعزيز قدراتها وتحقيق نمو مستدام.

من جانبها، قالت عفراء الأحبابي إن برنامج "مزن Hub71" أسهم في تعزيز مصداقية شركة "نبض للتكنولوجيا"، وفتح المجال أمامها لبناء علاقات مع الجهات المعنية بمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، والانتقال من مرحلة النموذج الأولي إلى التحقق من فاعلية حلولها في بيئات الاستخدام الفعلية.

وأوضحت أن منصة "نبض" (NABDH) تمثّل نظاماً إماراتياً يوظّف الذكاء الاصطناعي لدعم سير العمل السريري، وقد صُمّم منذ البداية للعمل باللغة العربية، بما يتيح للأطباء توثيق الاستشارات الطبية بصورة أكثر كفاءة، من خلال تحويل المحادثات التي تُجرى باللهجة الإماراتية أو الخليجية أو باللغة الإنجليزية، أو بمزيج منها، إلى سجلات سريرية منظّمة.

وأضافت أن المنصة تتضمن نظاماً ذكياً للتحقق من دقة الإيرادات، يتولى مراجعة التوثيق الطبي قبل تقديم مطالبات التأمين، بما يدعم كفاءة الإجراءات التشغيلية في مؤسسات الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن الشركة كانت من بين ثمانية فائزين بجائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي التي يقدمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع، لافتة إلى أن دائرة الصحة – أبوظبي أكدت تنفيذ برنامج للتحقق من فاعلية النظام في عدد من المواقع بالإمارة يتراوح بين موقع واحد وثلاثة مواقع، كما أبرمت الشركة مؤخراً شراكة استراتيجية مع "M42" عبر منصة "26 Labs".

وأكدت الأحبابي أن تجربتها تعكس الإمكانات المتاحة لتطوير تكنولوجيا صحية متقدمة في أبوظبي، انطلاقاً من احتياجات المجتمع المحلي وبما يواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية، مشددة على أهمية تطوير حلول ذكاء اصطناعي تراعي خصوصية اللغة العربية وتدعم استخدامها في صميم منظومة الرعاية الصحية.

وأضافت أن أبوظبي لا تمثّل مجرد نقطة انطلاق لمنصة "نبض"، بل بيئة تتيح للشركة اختبار تقنياتها وإثبات قدرتها على تقديم حلول مبتكرة باللغة العربية، بما يعزّز فرص انتشارها وتوسّعها.

وتعكس تجربتا الشركتين دور برنامج "مزن Hub71" في دعم روّاد الأعمال الإماراتيين وتمكينهم من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول تطبيقية في قطاعات حيوية، عبر ربطهم بالخبرات والجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزّز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي ويدعم تطوير شركات وطنية ذات طموحات عالمية.