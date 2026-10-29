مركز عمليات جديد عن بُعد لإدارة سباقات الفورمولا1

مكسيكو في 29 أكتوبر/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، استثماراً بملايين الجنيهات الإسترلينية لتطوير منظومة إدارة السباقات، من خلال مركز العمليات عن بُعد الجديد في "بيغين هيل" بالمملكة المتحدة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة سباقات بطولة العالم للفورمولا 1، ودعم أعلى معايير السلامة والعدالة والنزاهة، بالتعاون مع مجموعة الفورمولا 1 "فوم".

وأكد الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، في تصريحات له مساء أمس قبيل سباق جائزة المكسيك الكبرى، أن افتتاح مركز العمليات عن بُعد يمثل محطة فارقة في مسيرة تطوير بطولة العالم للفورمولا 1، ويعكس التزام الاتحاد بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والكوادر البشرية التي تشكل الركائز الأساسية لإدارة السباقات العالمية.

وقال إن افتتاح مركز العمليات "عن بُعد" الجديد يمثل علامة فارقة في المسيرة المستمرة لتطور بطولة العالم للفورمولا 1، ويعكس الالتزام الراسخ بتقديم أعلى معايير السلامة والعدالة والنزاهة في هذه الرياضة.

وأضاف أنه مع توسع البطولة على مستوى العالم، كان من الضروري مواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تشكل ركيزة أساسية لعمليات السباق ذات المستوى العالمي، فيما ستعزز هذه المنشأة المتطورة قدرة الاتحاد على دعم اتخاذ قرارات دقيقة ومتسقة وفعالة، بما يضمن استمرار هذه الرياضة في العمل وفق أعلى المعايير الممكنة.

وأوضح أن المركز الجديد جاء ثمرة تعاون وثيق بين الاتحاد الدولي للسيارات ومجموعة الفورمولا 1 "فوم"، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده بطولة العالم للفورمولا واحد ورياضة السيارات عالمياً، ويضمن استمرار تطبيق أفضل الممارسات في إدارة السباقات، مع الحفاظ على سلامة المنافسات وعدالتها ونزاهتها.

وأشار إلى أن المنشأة ستوفر دعماً على مدار الساعة لغرفة التحكم في السباقات ولجان الحكام خلال منافسات بطولات الفورمولا 1 والفورمولا 2 والفورمولا 3، بما يسهم في تعزيز سرعة ودقة واتساق عملية اتخاذ القرار، إلى جانب دعم برنامج الأداء العالي للاتحاد الدولي للسيارات لتأهيل الجيل المقبل من مسؤولي إدارة السباقات.

ويُعد مركز عمليات السباق إحدى الركائز الأربع لمنظومة إدارة السباقات في الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب إدارة السباق وعمليات الأنظمة ولجان الحكام، حيث يتولى تحليل البيانات المباشرة الواردة من أكثر من 140 مصدراً صوتياً ومرئياً، إضافة إلى بيانات تحديد مواقع السيارات والاتصالات اللاسلكية لفرق السباق، بما يدعم مسؤولي الاتحاد في تقييم الحوادث والمخالفات واتخاذ القرارات.

كما يعتمد المركز على تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتصنيف الآلي للاتصالات اللاسلكية لرصد الحوادث المحتملة، فضلاً عن دعم مراجعات ما بعد السباقات وتطوير اللوائح وتدريب الكوادر الفنية.

وأكد ابن سليّم أن المشروع يجسد أهمية التعاون بين مختلف أطراف رياضة السيارات، موجهاً الشكر إلى مجموعة الفورمولا 1 "فوم" على دعمها المستمر، إلى جانب فرق الاتحاد الدولي للسيارات المتفانية، التي تشكل خبرتها ومهنيتها ركيزة أساسية لنجاح هذه الرياضة، فيما نستثمر معاً من أجل مستقبل أكثر قوة وأماناً وعدالة لرياضة السيارات.

ودخلت المنشأة الجديدة حيز التشغيل الكامل منذ سباق جائزة هولندا الكبرى 2026، إذ توفر اتصالاً أكثر كفاءة مع الحلبات وإمكانات تشغيلية متقدمة، ويعمل بها خلال عطلات نهاية أسابيع السباقات ما يصل إلى 16 موظفاً، كما تدعم برنامج الاتحاد الدولي للسيارات للأداء العالي للمسؤولين، الذي يوفر منذ عام 2023 برامج تدريب متخصصة لمسؤولي السباقات ولجان الحكام، ويهيئهم للوصول إلى أعلى مستويات بطولات العالم.