"الفجيرة للثقافة والإعلام" تشارك في "الشارقة للكتاب" بإصدارات جديدة

الفجيرة في 29 أكتوبر/ وام/ تشارك هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "من صنع الحكايات"، من خلال مجموعة من الإصدارات الأدبية الجديدة وبرنامج ثقافي ومعرفي يسلط الضوء على المقومات الثقافية والطبيعية لإمارة الفجيرة.

وتتضمن المشاركة إصدارات جديدة، من بينها "القصة القصيرة.. ضفدع الوريعة" للكاتب خالد الهنداسي، و"هروب الكفاءات" للكاتب حمد الزيودي، إلى جانب تنظيم حفلات توقيع تتيح للقراء والمهتمين فرصة الالتقاء بالمؤلفين والتعرف إلى تجاربهم الأدبية والإبداعية.

ويشهد البرنامج الثقافي جلسة حوارية بعنوان "وادي الوريعة من ذاكرة الطبيعة إلى عالم الحكاية"، تهدف إلى تسليط الضوء على محمية وادي الوريعة بوصفها أحد المكونات المميزة لهوية إمارة الفجيرة، وإبراز ما تتمتع به من قيمة بيئية وطبيعية وتراثية، وتحويلها إلى موضوع للمعرفة والتوثيق والسرد الثقافي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الهيئة نحو تقديم الفجيرة من منظور ثقافي ومعرفي يتجاوز عرض الإصدارات، من خلال تسليط الضوء على المواقع الطبيعية التي تشكل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارة وذاكرتها، وتعزيز حضورها في المحتوى الثقافي والأدبي.

وتتم هذه الجهود بالتعاون مع هيئة الفجيرة للبيئة، بما يدعم تكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية والبيئية في التعريف بالمقومات الطبيعية للإمارة وتوثيقها.

كما تتضمن مشاركة الهيئة توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والمعرفية وتبادل الخبرات، إلى جانب تنظيم جلسات وأمسيات ثقافية وتراثية تسهم في إثراء البرنامج المصاحب للمعرض والتواصل مع القراء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتعكس مشاركة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حرصها على دعم الحركة الأدبية، وتشجيع الإنتاج المعرفي، وإبراز الهوية الثقافية والطبيعية للإمارة، من خلال مبادرات تربط الأدب بالبيئة والتوثيق، وتسهم في تعزيز حضور الفجيرة في أبرز المحافل الثقافية بالدولة.