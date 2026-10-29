"جامعة خليفة" تدرج 63 فريقاً من 26 دولة ضمن القائمة المختصرة للهاكاثون العالمي للمياه

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن إدراج 63 فريقاً من 26 دولة ضمن القائمة المختصرة للهاكاثون العالمي للمياه 2026، الذي تنظمه الجامعة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وذلك في إطار أهداف المنافسة الدولية التي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحّة في مجال المياه، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال.

وتضم القائمة 45 فريقاً من خارج دولة الإمارات، يشكّلون 71% من إجمالي الفرق المختارة، حيث تتوزع مشاريع هذه الفرق على ستة مجالات للابتكار في قطاع المياه، تربط الكفاءات الواعدة من مختلف أنحاء العالم بالأولويات المشتركة في مجالات الأمن المائي، وكفاءة استخدام الموارد، والقدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي.

وجاء اختيار الفرق الـ 63 من بين 238 فريقاً من 56 دولة سجلت للمشاركة في الهاكاثون، وتعكس جنسيات الفرق المشاركة امتداد المبادرة على المستوى الدولي، حيث تشمل دولاً من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية.

ويقود تنظيم الهاكاثون مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، بالشراكة مع "منظمة اليونسكو" ومبادرة "الشباب من أجل المياه"، إحدى المبادرات الرئيسة لليونسكو، ويهدف إلى إشراك المبتكرين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم في الجهود العالمية المعنية بالمياه، وإتاحة الفرصة لتطوير الأفكار الواعدة وتقييمها وعرضها على المستوى الدولي.

وستنتقل الفرق المدرجة ضمن القائمة إلى المرحلة التالية من التقييم، مع التركيز على قوة الأسس العلمية للحلول المقترحة وإمكانات تطبيقها عملياً.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، إن مشاركة الفرق، المدرجة ضمن قائمة الهاكاثون العالمي للمياه من 26 دولة، تعكس أهمية التعاون الدولي في دفع عجلة الابتكار في مجال المياه، وتربط جامعة خليفة، من خلال هذا الهاكاثون، الكفاءات الواعدة بالخبرات العلمية، فيما تتيح لها فرصاً لتطوير حلول تستجيب للتحديات المشتركة في مجال المياه.

وأضاف أنه مع استعداد دولة الإمارات للمشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، تواصل جامعة خليفة التزامها بربط البحث العلمي والابتكار بالكفاءات، وتحويلها إلى حلول قادرة على إحداث أثر ملموس .

وتغطي مشاريع الفرق المدرجة ضمن القائمة ستة مجالات للابتكار في قطاع المياه، تشمل أنظمة المياه الذكية والرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ وإعادة استخدام المياه والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد؛ والأمن المائي وتحلية المياه المستدامة؛ والترابط بين المياه والطاقة والقدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي؛ وجودة المياه والصحة وحماية البيئة؛ وأنظمة المياه المتكاملة والحوكمة والتعاون. وتتوافق هذه المجالات الستة مع ركائز الأمم المتحدة للمياه، وتهدف إلى ربط الابتكار بالأولويات العالمية الأوسع في قطاع المياه.

وسيتم تقييم الابتكارات المختارة وفقاً لمعايير عديدة، تشمل الدقة العلمية والتقنية، ومدى توافقها مع ركائز الأمم المتحدة للمياه، وقابليتها للتطبيق والتوسع، ومدى ارتباطها باحتياجات القطاع الصناعي وإمكانات اعتمادها، فضلاً عن جودة عرضها والتواصل بشأنها.

ويُعتبر الهاكاثون العالمي للمياه جزءاً من منصة العمل المائي الأوسع لجامعة خليفة، حيث يسهم، بالتعاون مع مبادرة "الشباب من أجل المياه" و"كرسي اليونسكو" للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، في دعم استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، من خلال تعزيز البحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي وإشراك الشباب.

وقال البروفيسور شادي وجيه حسن، رئيس كرسي اليونسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة "الشباب من أجل المياه"، رئيس الهاكاثون العالمي للمياه، مدير مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، إن الانضمام إلى قائمة الهاكاثون العالمي للمياه يتيح فرصة للفرق لإبراز الجودة العلمية والتقنية لأفكارها، وتوضيح كيفية تطبيقها لمعالجة تحديات المياه الفعلية، وقد شجّع الهاكاثون المشاركين على مراعاة قوة الأسس العلمية إلى جانب قابلية الحلول للتطبيق والتوسع وإمكانات اعتمادها.

وأضاف أنه مع تقدم المنافسة، ينصب التركيز على الأدلة التي تدعم كل مقترح، ومدى ملاءمته للتطبيق العملي، وقدرته على إحداث أثر ملموس على نطاق واسع.

وسيتم الإعلان عن الفرق العشرة المتأهلة للنهائيات في 6 نوفمبر المقبل، على أن يُعلَن عن الفرق الفائزة بالهاكاثون في ديسمبر بالتوازي مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث سيتاح للفرق المتأهلة الفرصة لاستعراض الحلول المقترحة أمام نخبة من الباحثين وصناع السياسات وممثلين عن القطاع الصناعي وقطاع الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وستتنافس الفرق فيما بينها للحصول على "جائزة جامعة خليفة واليونسكو للابتكار في مجال المياه"، وست جوائز لأفضل المشاريع ضمن المجالات الستة للهاكاثون، وثلاث جوائز تقديرية خاصة تكرّم المشاريع التي تدعم أولويات دولة الإمارات في قطاع المياه، وتسهم في مواجهة التحديات المناخية والبيئية، وتتمتع بإمكانات واعدة للتطبيق والتبني في القطاع الصناعي.