فلاح بن زايد: "يوم زايد المؤسس" يجسد الوفاء لقائد دعائم الاتحاد وركائز الازدهار

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أكد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، باعتماد السابع من يناير من كل عام "يوم زايد المؤسس"، يجسّد عمق الوفاء والعرفان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي أرسى دعائم دولة الاتحاد، ووضع أسس نهضتها الحضارية، ورسّخ نهجاً وطنياً قائماً على الحكمة والوحدة والعطاء، ليبقى إرثه الخالد مصدر إلهام وفخر واعتزاز لأبناء الإمارات جيلاً بعد جيل.

وقال سموه إن هذه المناسبة الوطنية محطة مهمة لاستذكار المسيرة الاستثنائية للوالد المؤسس، حيث استطاع برؤيته الحكيمة وبصيرته الثاقبة أن يؤسس دولة قوية بوحدتها، راسخة بمبادئها، وطموحة بتطلعاتها، وأن يضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، إيماناً منه بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية للمستقبل واستدامة الإنجازات.

وأوضح أن "يوم زايد المؤسس" يحمل دلالات وطنية عميقة، ويجسّد اعتزاز أبناء الإمارات بالقيم والمبادئ الأصيلة التي غرسها الشيخ زايد، "رحمه الله"، في وجدان المجتمع، وفي مقدمتها التلاحم والتكافل والتسامح والولاء والانتماء، مؤكداً أن هذه القيم شكّلت الأساس المتين الذي قامت عليه دولة الإمارات، وأسهمت في ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في التنمية والتقدم والتعايش الإنساني.

وأشار إلى أن إحياء ذكرى الوالد المؤسس مسؤولية وطنية تتجاوز استذكار منجزات الماضي، لتؤكد أهمية المحافظة على إرثه الملهم، ونقله إلى الأجيال القادمة، وتعزيز ارتباطهم بتاريخ وطنهم وهويتهم الوطنية، بما يعزز في نفوسهم معاني المسؤولية والعطاء والإخلاص، ويحفّزهم على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، تواصل مسيرتها التنموية مستلهمة نهج الوالد المؤسس وقيمه الراسخة، وماضية بثبات نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً، وفاءً لإرث زايد وصوناً لمكتسبات الاتحاد، من أجل رفعة الوطن وعزته، حتى تبقى دولة الإمارات شامخة بوحدتها، وقوية بتلاحم أبنائها، ورائدة بإنجازاتها.