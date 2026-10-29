"اتحاد الكرة" يعلن جدول ومواعيد مباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، عن جدول ومواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويلتقي الوصل مع شباب الأهلي يوم الخميس 25 فبراير 2027 في استاد آل مكتوم.

فيما يلتقي الوحدة مع الجزيرة يوم الجمعة 26 فبراير 2027 في استاد هزاع بن زايد.

ويلتقي حتا مع الشارقة يوم السبت 27 فبراير 2027، في استاد كلباء.

وتختتم مباريات ربع النهائي بلقاء خورفكان مع بني ياس يوم الأحد 28 فبراير 2027، في استاد زعبيل.

وتقام جميع المباريات في التوقيت نفسه عند الساعة 9:30 مساءً.