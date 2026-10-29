وزير الصحة: نهج الوالد المؤسس إرث ملهم في القيادة وصناعة الإنجازات

دبي في 29 أكتوبر/ وام/ أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، باعتماد السابع من يناير من كل عام "يوم زايد المؤسس"، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز ارتباط الأجيال بالإرث الوطني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، واستلهام رؤيته الحكيمة في بناء الدولة وتقدم الإنسان، مما يعزز استدامة المبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات.

وأضاف معاليه، في تصريح بهذه المناسبة، أن اعتماد "يوم زايد المؤسس" يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الوعي بالتجربة القيادية الفريدة للوالد المؤسس، وما اتسمت به من حكمة وبعد نظر وقدرة على تحويل التطلعات الكبرى إلى واقع ملموس، مشيراً إلى أن هذه التجربة تقدم دروساً عميقة في اتخاذ القرارات المصيرية، وتوحيد الجهود نحو الأهداف المشتركة، بما يتيح للمؤسسات الوطنية الاقتداء بهذا النهج في تطوير أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرة على استشراف الفرص المستقبلية.

وأكد أن هذا اليوم يجدد مسؤوليتنا الوطنية في تحويل قيم المؤسس إلى عمل وإنجاز يتواصل أثره عبر الأجيال، وأن أعظم صور الوفاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، تتمثل في مواصلة البناء على الأسس التي أرساها، وصون صحة الإنسان وكرامته، وتهيئة مستقبل ينعم فيه الجميع بالصحة وجودة الحياة، لتبقى الإمارات وطناً تتوارث أجياله قيم الاتحاد والعطاء، وتصنع بتلك القيم إنجازات تليق بإرث المؤسس وطموحات القيادة الرشيدة.