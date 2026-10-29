"HUB71" تُسجّل رقماً قياسياً تسجيل بضمّ 40 شركة ناشئة إلى المجموعة الـ19

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أعلنت "HUB71"، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، اختيار 40 شركة ناشئة للانضمام إلى مجموعتها التاسعة عشرة، في أكبر دفعة منذ تأسيسها، وذلك بعد تلقيها 2502 طلب من 117 دولة، فيما بلغت التمويلات التي جمعتها الشركات المختارة 1.09 مليار درهم "296 مليون دولار"، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية لنمو الشركات التكنولوجية المبتكرة واستقطاب رواد الأعمال.

وتضم المجموعة الجديدة شركات من 14 دولة، بمعدل قبول بلغ 1.6%، فيما تشكل الشركات القادمة من الأسواق الدولية 88% من إجمالي الشركات المختارة، لترتفع بذلك قاعدة الشركات الناشئة في منظومة "HUB71" إلى 644 شركة.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ "HUB71"، إن المجموعة التاسعة عشرة تضم مؤسسين يقودون شركات واعدة في مجالات تكنولوجية متخصصة، بما يعكس التطور المستمر في طبيعة الشركات التي تستقطبها المنظومة، ويثري مجتمعها بخبرات وتقنيات ورؤى جديدة، مستفيداً من شبكة متكاملة تربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء والفرص في الأسواق، وتدعم نمو شركاتهم واستدامة أعمالهم.

وأوضح أن أكثر من ثلثي الشركات المختارة تعمل في قطاعات ذات أولوية لدى "HUB71"، فيما تعتمد 90% منها على الذكاء الاصطناعي في صميم تقنياتها، وتتوزع مراحل نموها بين ما قبل التمويل الأولي والفئة «أ»، بما يعكس تنوع الحلول التكنولوجية ومستويات النضج التي تستقطبها المنظومة.

وتنضم الشركات الأربعون إلى برنامج "Access" التابع لـ "HUB71"، منها 12 شركة ضمن المسار العام للبرنامج، و19 شركة عبر المنظومات المتخصصة في الأصول الرقمية والتكنولوجيا المناخية وعلوم الحياة، فيما اختيرت 6 شركات ضمن برنامج "أنجال ز" المعني بتطوير حلول مبتكرة لدعم الطفولة المبكرة، و3 شركات عبر المسار المخصص لمجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة "SAVI" في أبوظبي.

وأكد سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن الأثر الحقيقي للابتكار يتمثل في قدرته على تحسين حياة الأطفال، من خلال تمكين المعلمين من الاستجابة لاحتياجاتهم في وقت مبكر، ومساعدة أولياء الأمور على الوصول إلى الدعم المناسب، وتعزيز قدرة الأطفال على التواصل والتعبير عن أنفسهم.

وقال إن الشراكة مع "HUB71"، من خلال برنامج "أنجال ز"، تتيح دعم 6 شركات ناشئة لاختبار حلولها المبتكرة وتطويرها بما يلبي احتياجات الأطفال والأسر في أبوظبي، مع التركيز على تحقيق نتائج عملية ملموسة تُحدث أثراً إيجابياً في حياتهم.

وتضم المجموعة الجديدة 6 شركات في مرحلة الفئة «أ»، مقارنة بشركتين في المجموعة السابقة، كما استُقطبت 85% من الشركات المختارة بشكل استباقي أو عبر إحالات من الشركاء والمؤسسين والمستثمرين، بما يعكس تنامي دور شبكة "HUB71" في استقطاب الشركات الواعدة وتعزيز حضورها في أبوظبي.

ومن بين الشركات المنضمة شركة "TurinTech AI" البريطانية، المتخصصة في هندسة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي جمعت 55.1 مليون درهم، وشركة "Remarkable AI" الأميركية التي تطور حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز ولاء العملاء وزيادة المبيعات في قطاع التجارة الإلكترونية، وجمعت 51.4 مليون درهم.

كما تضم المجموعة شركة "Mosadad" المؤسسة من قبل رواد أعمال إماراتيين، والتي جمعت مليوني درهم في جولة ما قبل التمويل الأولي، وتعمل على تسريع معالجة مطالبات حوادث المركبات والمدفوعات عبر منصة تربط شركات التأمين وورش الإصلاح والبنوك والجهات التنظيمية.

وسجلت منظومة "Hub71+ Life Sciences"- أبوظبي أعلى نمو في الطلبات بين المنظومات المتخصصة ضمن المجموعة التاسعة عشرة، إذ تضاعف عدد الطلبات تقريباً مقارنة بالمجموعة السابقة.

وتضم المنظومة شركة "Avesta 76 Therapeutics" الأميركية، التي تطور علاجاً للسرطان يستهدف بروتيناً واحداً عبر أنواع مختلفة من المرض، وقد حصلت على تمويل بقيمة 146.9 مليون درهم، منها 128.5 مليون درهم تمويل غير مخفف لحصص الملكية، إلى جانب شركة "SernaBio" الأميركية التي تستخدم بيانات الحمض النووي الريبي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتصميم علاجات جديدة قائمة على الجزيئات الصغيرة والتحقق من فاعليتها، وجمعت 47 مليون درهم.

وفي قطاع التكنولوجيا المناخية، تنضم شركة "Roslin Technologies" البريطانية، المتخصصة في تطوير خطوط الخلايا الجذعية الحيوانية وتقنيات إنتاج اللحوم المستزرعة القابلة للتوسع، والتي جمعت 80.8 مليون درهم. أما منظومة "Hub71+ Digital Assets"، فتستقطب شركة "Amantrue" السويسرية التي تطور شبكة للتحقق تتيح للأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي إثبات سمات محددة دون الكشف عن البيانات الشخصية، وقد جمعت 130.7 مليون درهم.

وتمثل المجموعة التاسعة عشرة أول دفعة تضم شركات ناشئة عبر المسار المخصص للانضمام إلى مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI» في أبوظبي، بعدما استقطب المسار أكثر من 100 طلب.

وتشمل الشركات المختارة "Autolane" الأميركية، التي تطور منصة ذكاء اصطناعي لتنسيق شبكات التوصيل والتنقل ذاتية القيادة، وجمعت 28.6 مليون درهم، إلى جانب شركتي "Robox" و"Sinaha Technology" اللتين تتخذان من دولة الإمارات مقراً لهما.

وفي إطار برنامج «أنجال ز» لعام 2026، تطور الشركات الست المختارة حلولاً في مجالات التعليم وتيسير الوصول إلى الخدمات والرعاية المتخصصة في النمو العصبي للأطفال.

ومن بينها شركة "TAIA" الإماراتية، التي تساعد مؤسسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على تقييم أعمال الأطفال وإعداد تقارير عن أدائهم باللغتين العربية والإنجليزية، بعد أن سبق لها الانضمام إلى برنامج "مزن Hub71" الذي يُنفذ بالشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

كما تضم المجموعة شركة "ConnectHear" التي طورت حلاً للترجمة الفورية بين اللغة المنطوقة ولغة الإشارة، بما يدعم تواصل الأطفال الصم مع أفراد أسرهم.

وبموجب برنامج "Access" الممتد على مدار 12 شهراً، تستفيد الشركات الناشئة من الإرشاد المتخصص وورش العمل التي يقدمها الخبراء، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين والشركاء من المؤسسات والجهات الحكومية، إلى جانب دعم تصل قيمته إلى 500 ألف درهم، مع إمكانية حصول الشركات ذات الأداء المتميز على دعم إضافي خلال تقدمها في برامج "HUB71".

وتواصل "HUB71"، من خلال استقطاب الشركات الناشئة وتوفير فرص النمو والتمويل والشراكات، دعم تطور منظومة التكنولوجيا في أبوظبي، وتعزيز مساهمة الابتكار وريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد وترسيخ تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.