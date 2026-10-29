"مدينة الابتكار" برأس الخيمة تطلق أول استوديو إقليمي لصنّاع محتوى "تيك توك لايف"

رأس الخيمة في 29 أكتوبر/ وام/ أطلقت هيئة مدينة الابتكار في رأس الخيمة، أول استوديو لصناع المحتوى عبر منصة "تيك توك لايف" على مستوى المنطقة، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة المحتوى الرقمي، وتعزيز التكامل بين التكنولوجيا والمواهب الإبداعية، وتوفير بيئة محفزة لنمو اقتصاد صناع المحتوى.

حضر إطلاق الاستوديو، الشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مدينة الابتكار، وسعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وبوكسيا ليو، رئيس "تيك توك لايف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إلى جانب أنس حجاوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الابتكار، ونبيل عرنوس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية.

ويمثل الاستوديو إضافة جديدة إلى بيئة الأعمال الرقمية في رأس الخيمة، ومنصة لدعم الطموحات الإبداعية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص واعدة، بما ينسجم مع توجهات مدينة الابتكار نحو استقطاب المواهب وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً للابتكار والصناعات الرقمية.