مدير عام "الإمارات الصحية ": زايد نهج راسخ في مسيرة الإمارات وروح حاضرة في إنجازات أجيالها

دبي في 29 أكتوبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، السابع من يناير من كل عام "يوم زايد المؤسس"، يرسخ في الذاكرة الوطنية حقيقة جوهرية مفادها أن تأسيس الدولة كان منذ بدايته، مشروعاً لبناء الإنسان قبل أن يكون مشروعاً لبناء المؤسسات والمنجزات، وهو النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحول إلى منظومة قيم لا تزال تقود مسيرة الدولة وتمنح تجربتها فرادتها.

وقال في تصريح بهذه المناسبة، إن زايد ليس فصلاً في تاريخ الإمارات، بل نهج راسخ في مسيرتها، وروح متجددة تنبض في إنجازاتها، فقد ترك الوالد المؤسس إرثاً يتجاوز حدود التأسيس إلى مسؤولية مواصلة البناء، وصون المكتسبات، وتعزيز مسيرة التنمية برؤية تضع الإنسان في صدارة الأولويات وغايةً لكل إنجاز.

وأضاف أن القطاع الصحي يستلهم من هذا النهج الالتزام الراسخ بحماية صحة المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة، وتطوير خدمات صحية تواكب تطلعات الإمارات ومستقبلها.

وأكد أن "يوم زايد المؤسس" ليس استذكاراً لقائد صنع تاريخ وطن فحسب، بل هو أيضاً تجديد للعهد بمواصلة المسيرة التي أرسى دعائمها، وترجمة رؤيته إلى إنجازات مستدامة تلامس حياة الناس، وتعزز ريادة الإمارات، وتصون مكتسباتها للأجيال القادمة.