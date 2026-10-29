5.1 مليار درهم إيرادات "غذاء القابضة" خلال 9 أشهر بنمو 27%

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة غذاء القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "2 بوينت زيرو"، ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 5.1 مليار درهم.

وبلغ إجمالي أرباح المجموعة 962.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو نسبته 9% مقارنة مع 880.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الربع الثالث، ارتفعت الإيرادات بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 لتصل إلى 1.7 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأرباح 296.0 مليون درهم، مقارنة مع 280.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي، ما يعكس ارتفاع قاعدة إيرادات المجموعة.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة، إن أداء المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يعكس التوسع المتواصل لمنصة "غذاء" المتنوعة في قطاعي الأغذية والزراعة، حيث تجاوزت إيراداتها 5 مليارات درهم، مع استمرار النمو بمعدلات مزدوجة الأرقام خلال الربع الثالث.

وأضاف أن المجموعة تواصل التركيز على تعزيز التكامل بين أعمالها، وتطوير قدراتها، والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تدعم طموحاتها للنمو على المدى الطويل، ومع دخولها الربع الأخير من العام، تظل أولوياتها متمحورة حول بناء منصة أكثر ترابطاً وقابلية للتوسع، وتحقيق قيمة مستدامة، والمساهمة في دعم أهداف الأمن الغذائي للدولة.