برامج مجتمعية لبطولة أبوظبي “الدار” للجولف تستهدف أكثر من 10 آلاف طفل وشاب

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي “الدار” للجولف، المقررة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل على ملعب ياس لينكس، أن عدد الأطفال والشباب الذين تعرّفوا إلى رياضة الجولف من خلال البرامج المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي وجولة “دي بي ورلد”، بالتزامن مع البطولة وبطولة “تيم كاب”، سيتجاوز 10 آلاف مستفيد مع إقامة نسخة هذا العام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع “عام الأسرة” في الدولة، الذي يحمل شعار “نماء وانتماء”، فيما تندرج البطولتان ضمن منافسات جولة “دي بي ورلد” .

وقالت ماريا غراندينيتي ميلتون، مديرة الاستدامة في جولة “دي بي ورلد”، إن الوصول إلى أكثر من 10 آلاف طفل وشاب يمثل محطة مهمة للبرامج المجتمعية المرتبطة بالبطولتين، مؤكدة أن رياضة الجولف تتيح للأسر ممارسة نشاط رياضي مشترك، إلى جانب توفير فرص للتعرف إلى اللعبة والمسارات المهنية المرتبطة بها.

ويعد البرنامج المدرسي للبطولة أحد أبرز المبادرات المخصصة لتعريف الطلبة برياضة الجولف، وينفذ بالتعاون مع شركة “إم آند سي ساتشي للرياضة والترفيه في الشرق الأوسط”، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمدارس قبل البطولة، تتضمن حصصاً تعريفية وتجارب عملية داخل المدارس، يعقبها استقبال الطلبة في ملعب ياس لينكس لمتابعة المنافسات والاطلاع على مرافق البطولة.

كما يواصل برنامج “صقور المستقبل”، الذي يشرف عليه مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للجولف، تقديم برامج تدريبية للأطفال من عمر 4 إلى 16 عاماً في مختلف أنحاء الدولة، لتعليم المهارات الأساسية في اللعبة، على أن يختتم البرنامج بإقامة نهائي “تحديات مهارات صقور المستقبل” خلال أسبوع البطولة في ملعب ياس لينكس، مع إتاحة الفرصة للمشاركين للقاء عدد من لاعبي الجولف المشاركين في البطولة.