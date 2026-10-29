255 مليون درهم أرباح "إي إس جي ستاليونز الإمارات" خلال 9 أشهر بنمو 36%

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أعلنت اليوم مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن ارتفاع صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 255 مليون درهم.

ونمت الإيرادات بنسبة 23% لتبلغ 1.3 مليار درهم، مدعومةً بمواصلة إحراز التقدم في المشاريع التطويرية القائمة وزيادة الأنشطة عبر قطاعات أعمال المجموعة المتنوعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 291.3 مليون درهم، ما يعكس تحسّن الربحية التشغيلية، في حين نما الربح الإجمالي بنسبة 20% ليبلغ 429.1 مليون درهم.

كما عززت المجموعة مركزها المالي، إذ ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13% ليصل إلى 4.9 مليار درهم، فيما زاد إجمالي حقوق الملكية بنسبة 13% ليبلغ 3.3 مليار درهم مقارنة بشهر ديسمبر 2025.

وأسهم استمرار النمو في مختلف أنشطتها والتقدم المحرز في محفظة مشاريعها العقارية في تعزيز أدائها المالي ودعم مساعيها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وقال سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات"، إن المجموعة تطمح إلى مواصلة التطوير انطلاقاً من القدرات التي بنتها في مختلف قطاعات أعمالها، وضمان إسهام كل قطاع في دفع مسيرتها قدماً، مؤكدا أهمية تنوع الأعمال، الذي يتيح للمجموعة تعزيز حضورها في قطاعات مختلفة، مع التوسع وفق نهج مدروس، مشيرا إلى أن تركيز المجموعة ينصب على البناء على هذه الأسس الراسخة، ما يكفل مواصلة نموها انطلاقاً من موقع قوي.

من جهته قال كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات"، إن الأعمال المتنوعة للمجموعة تواصل الإسهام في نمو الإيرادات، فيما يسهم التقدم في مشاريعها التطويرية في توسيع قاعدة أصول المجموعة، مؤكداً مواصلة البناء على هذا الأداء من خلال الحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع، ومواصلة تحسين أساليب إدارة الأعمال.

وواصلت المجموعة، خلال الربع الثالث، تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التطوير العقاري، مع إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "راديسون ريزيدنسز" في سبتمبر، وترسية عقد الأعمال الرئيسية لمشروع "سمونت"، في محطتين جديدتين ضمن مسيرة تطوير المشروعين.

وأسهم التقدم المحرز في المشاريع القائمة في دعم الإيرادات وتوسيع قاعدة أصول المجموعة.

وفي قطاعاتها الأخرى، التي تشمل القوى العاملة والإسكان، والتجزئة، والتصنيع، شهدت المجموعة زيادة في النشاط عبر عملياتها القائمة.

ومع دخول الربع الأخير من عام 2026، تركز المجموعة على مواصلة تنفيذ مشاريعها التطويرية القائمة، والحفاظ على الأداء في مختلف قطاعات أعمالها، مع الالتزام بنهج منضبط في التنفيذ.