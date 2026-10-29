"بروج" تحقق 22% نمواً في أحجام المبيعات خلال الربع الثالث

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أعلنت شركة "بروج بي إل سي"، إحدى شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث استعادت مستويات الإنتاج مع ارتفاع متوسط معدل التشغيل من 60% في الربع الثاني إلى 76% في الربع الثالث، وزيادة أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية، كما حافظت الشركة على استمرارية إمداداتها للعملاء، ونجحت في شحن كامل إنتاجها المتاح عبر مسارات لوجستية بديلة عن مضيق هرمز.

وسجلت "بروج" إيرادات بقيمة 5.3 مليار درهم "1.4 مليار دولار" خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالربع السابق، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات الذي عوّض أثر انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.02 مليار درهم "279 مليون دولار"، فيما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 399 مليون درهم "109 ملايين دولار".

وفي حين ساهم نمو المبيعات في تعزيز الأداء المالي للشركة، تأثرت هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بانخفاض متوسط أسعار البيع المحققة نتيجة تراجع الأسعار المرجعية العالمية للبولي أوليفين، التي تمثل أسعار البولي إيثيلين عالي الكثافة، وأسعار البولي بروبيلين المستخدم لإنتاج "Raffia"، في شمال شرق آسيا على أساس التكلفة والشحن، وفقاً لبيانات "CMA"، إلى جانب استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية وأسعار مادة البروبيلين الأولية.

وحافظت أصول الشركة على جاهزيتها التشغيلية الكاملة طوال الربع الثالث من عام 2026.

وتشهد الظروف التشغيلية وعوامل السوق التي أثرت على أداء الشركة خلال الربع الثالث من عام 2026 تحسناً كبيراً مع نهاية الربع، حيث ارتفعت معدلات التشغيل إلى 90% في أكتوبر مدعومة بتحسّن توفّر المواد الأولية، فيما ارتفعت الأسعار المرجعية العالمية للبولي أوليفين في أكتوبر، مقارنة بالربع الثالث من العام.

وفي ضوء هذه المؤشرات، تتوقع "بروج بي إل سي" أن يكون الربع الأخير الأقوى أداءً خلال عام 2026، وأن يشهد زيادة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مدعومة بزيادة أحجام الإنتاج وتحسّن الأسعار، رغم استمرار ارتفاع التكاليف اللوجستية.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي"، إن الربع الثالث من عام 2026 شهد ظروفاً استثنائية في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على عملياتنا التشغيلية، وعلى الرغم من هذه الظروف، نجحنا في زيادة الإنتاج وأحجام المبيعات، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية التشغيلية لأصولنا، وضمان استمرارية إمداد عملائنا عبر مسارات لوجستية بديلة، وقد أكملنا الربع الثالث بزخم قوي، ونبدأ الربع الأخير في ضوء تحسّن كبير في إمدادات المواد الأولية، وارتفاع أحجام الإنتاج، وتحسّن الأسعار، كما واصلنا ترسيخ مكانتنا وتعزيز حضورنا في الأسواق، وتعزيز قربنا من العملاء، والحفاظ على علاوات سعرية قوية لمنتجاتنا، ونتطلّع إلى تحقيق أداء مالي أقوى خلال الربع الأخير من هذا العام.

وارتفع متوسط معدلات التشغيل تدريجياً خلال الربع الثالث ليصل إلى 76%، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية الفنية للأصول، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الأولية مما أتاح للشركة إعادة تشغيل المزيد من طاقاتها الإنتاجية، فيما بلغ حجم الإنتاج 0.95 مليون طن خلال الربع الثالث، مقابل 0.72 مليون طن في الربع السابق، كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 1.07 مليون طن، مقابل 0.87 مليون طن في الربع الثاني من عام 2026، وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة الصادرات إلى الأسواق الآسيوية.

وارتفع متوسط الأسعار المحققة بنسبة 22% على أساس سنوي، فيما تراجع مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، متأثراً بتراجع الأسعار المرجعية العالمية للبولي أوليفين خلال الربع الثالث، بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وحافظت "بروج بي إل سي" على علاوات سعرية لمنتجاتها تجاوزت بفارق كبير مستهدفات الإدارة للربع الثالث حيث بلغت 1105 دراهم "301 دولار" للطن من البولي إيثيلين، و573 درهما "156 دولار" للطن من البولي بروبيلين، مدعومة باستمرار الطلب القوي على محفظتها المتنوعة من منتجات البولي أوليفين المتخصصة، فيما استحوذت البنية التحتية وحلول الطاقة على 39% من إجمالي المبيعات.

ووزعت "بروج بي إل سي" أرباحاً مرحلية بقيمة 8.1 فلس للسهم في سبتمبر 2026، وأكدت عزمها توزيع أرباح إجمالية عن العام الكامل بقيمة 16.2 فلس للسهم، بما يمثل عائداً على توزيعات الأرباح بنسبة 7.2%، وفقاً لسعر السهم عند إغلاق السوق في 28 أكتوبر 2026.

كما استمرت الشركة في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، في خطوة تؤكد الثقة في قدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد وتحقيق النمو المستدام مستقبلاً.

وحققت "بروج الدولية" نمواً قوياً في أحجام المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2026 بلغ 11%، كما سجلت هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.4%، في ظل تراجع الأسعار مقارنة بالربع الثاني نتيجة الاضطرابات الإقليمية.

وبدأت الشركة الربع الأخير بزخم قوي، مدعوماً بالتقدم المحرز في أنشطة إدماج أعمال شركات المجموعة، إذ بلغت العوائد التشغيلية السنوية حتى الآن ما يعادل 735 مليون درهم "200 مليون دولار"، إلى جانب ارتفاع أحجام الإنتاج وتحسّن الأسعار.

وتستهدف الشركة خلال عام 2027 تنفيذ عرض تبديل الأسهم المقترح، والذي سيتم بموجبه استبدال أسهم "بروج بي إل سي" بأسهم في "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، تمهيداً لإدراج المجموعة الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وزيادة رأس المال، وذلك بحسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

ومن المتوقع أن تمنح هذه الخطوة مساهمي "بروج بي إل سي" فرصة الاستفادة من إمكانيات النمو التي توفرها أكبر مجموعة عالمية متخصصة في قطاع البولي أوليفين، بما تتميز به من مرونة تشغيلية عالية ونطاق أعمال واسع وحضور جغرافي كبير.