"قضاء أبوظبي" تحصد 4 جوائز من جوائز ستيفي للأعمال الدولية 2026

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ حققت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً عالمياً بارزاً يعزز ريادتها المؤسسية، بفوزها بأربع جوائز مرموقة ضمن النسخة الثالثة والعشرين من جوائز ستيفي للأعمال الدولية لعام 2026، والتي تُعد إحدى أبرز المنصات العالمية لتكريم التميز والإنجازات في قطاعات الأعمال والحكومات حول العالم.

وقد توجت دائرة القضاء بهذا التفوق العالمي عبر حصدها جائزة ذهبية عن فئة المؤسسات القضائية والقانونية الكبرى، إلى جانب ثلاث جوائز فضية عن فئات الابتكار في الإدارة العامة والحوكمة، والتميز التشغيلي، والمنظمات الحكومية غير الربحية.

وجاء هذا التتويج ليؤكد كفاءة المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، وقدرتها على تبني أفضل ممارسات الابتكار والأداء المؤسسي، إذ تنافست الدائرة ضمن دورة هذا العام التي استقطبت أكثر من 3,800 ترشيح من مؤسسات تمثل 78 دولة، وتولى تقييمها أكثر من 210 متخصصين دوليين موزعين على 11 لجنة تحكيم متخصصة على مدى ثلاثة أشهر من التقييم الدقيق.

​وأكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الإنجاز العالمي المتميز يأتي تجسيداً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لقيادة الدولة الرشيدة، مشيرا إلى أن حصد أربع جوائز ذهبية وفضية في محفل دولي بحجم جوائز ستيفي يعكس الثمرة الحقيقية للعمل المؤسسي المبتكر، والتزام الدائرة بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية والإدارة المتقدمة، مع استمرارية التطوير الشامل لتقديم خدمات قضائية وعدلية رائدة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.

يشار إلى أن جوائز ستيفي للأعمال الدولية تمنحها مؤسسة جوائز ستيفي العالمية، وهي منظمة دولية متخصصة في تكريم الإنجازات وتقدير الأداء المتميز للمؤسسات والشركات والجهات الحكومية والقيادات حول العالم منذ تأسيسها في عام 2002، وتُعد هذه الجوائز منصة عالمية تُنظم سنوياً، مستهدفة تكريم المؤسسات المتميزة دولياً عبر تقييمات دقيقة يجريها نخبة من الخبراء والمتخصصين.