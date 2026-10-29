ناسداك دبي تحتفي بإدراج صكوك "الشارقة الإسلامي" بـ500 مليون دولار بمراسم قرع الجرس

دبي في 29 أكتوبر/وام/ احتفت ناسداك دبي اليوم بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أصدرها مصرف الشارقة الإسلامي عبر شركة SIB Sukuk Company III Limited، وذلك خلال مراسم قرع جرس افتتاح التداول في ناسداك دبي.

وتمتد الصكوك الممتازة غير المضمونة لخمس سنوات تستحق في سبتمبر 2031 بمعدل ربح 5.850%، وقد استقطبت طلبات بقيمة 1.3 مليار دولار من مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين.

وجرى تسعير الصكوك بهامش 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، وحصلت على تصنيف A- من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة يورونكست دبلن"Euronext Dublin".

وأدرج مصرف الشارقة الإسلامي حتى تاريخه 11 إصداراً من الصكوك بقيمة إجمالية 5.5 مليار دولار أمريكي في ناسداك دبي، تشمل إصدارات ضمن برامج الإصدار وأخرى مستقلة.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع أحمد سعد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، جرس افتتاح التداول اليوم في ناسداك دبي بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وقال سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن نجاح هذا الإصدار والإقبال القوي الذي حظي به يجسّدان ثقة المستثمرين في متانة المصرف وكفاءة أدائه ووضوح استراتيجيته، ويؤكدان مكانته في أسواق رأس المال الدولية وقدرته على استقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين، كما يعكسان الثقة في قوة اقتصاد دولة الإمارات وآفاق نموه، وننظر إلى هذا الإقبال باعتباره مسؤولية متجددة لمواصلة الأداء القوي والإدارة الرشيدة، والبناء على ما حققناه من إنجازات.

وأضاف: يمثل إدراج الصكوك في ناسداك دبي خطوة تدعم تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتنا على اغتنام فرص النمو وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، ونواصل التركيز على تحقيق نمو مستدام يوازن بين التوسع والمتانة المالية، ويعزز القيمة طويلة الأجل لمساهمينا ومستثمرينا.

ومن جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن مصرف الشارقة الإسلامي يحافظ على حضور منتظم في أسواق رأس المال الدولية على مدى عقدين، ويأتي هذا الإدراج امتداداً لعلاقة راسخة تجمعه بناسداك دبي، فحين تستقطب البنوك الإماراتية تمويلاً طويل الأجل لدعم النمو محلياً، تتاح للمستثمرين في المنطقة وخارجها فرصة النفاذ إلى أصول متوافقة مع أحكام الشريعة ومرتبطة بالاقتصاد الإماراتي. وسيظل الربط بين هذا النمو ورأس المال العالمي في صميم دورنا بوصفنا منصة رائدة لإدراج الصكوك.

يذكر أن القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة حالياً في ناسداك دبي تبلغ 98.2 مليار دولار، ضمن إجمالي أدوات دين قائمة مدرجة بقيمة 144.6 مليار دولار.

وتؤدي البورصة دور المركز الذي يربط جهات الإصدار بالمستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.