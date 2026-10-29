محافظ المصرف المركزي: "يوم زايد المؤسس" يجسّد وفاء الإمارات لقائد أرسى دعائم الاتحاد

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السابع من يناير من كل عام "يوم زايد المؤسس"، يجسّد وفاء الإمارات لقائد أرسى دعائم الاتحاد، وجعل بناء الإنسان أساس نهضته، وتمنحنا المناسبة فرصة متجددة لاستحضار إرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتعميق فهم الأجيال لقيمه ورؤيته.

وأضاف: لقد رسّخ الشيخ زايد نهجاً في التنمية يقوم على الاستثمار في الإنسان وبناء المؤسسات، وأرسى الأسس التي انطلقت منها مسيرة اقتصادنا الوطني، ويحمّلنا هذا الإرث مسؤولية مواصلة البناء، إيماناً بأن قوة الاقتصاد تتجسّد في أثرها على حياة الناس ورفاههم، وفي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نستلهم هذا النهج لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وترسيخ الثقة في القطاع المالي، والاستثمار في كفاءاتنا الوطنية، لبناء قطاع مالي أكثر مرونة وتنافسية.

وأكد أن الوفاء للشيخ زايد مسؤولية تتجدّد مع كل إنجاز يخدم الوطن، وفي ظل قيادتنا الرشيدة، نواصل حمل هذه المسؤولية بإخلاص، ليبقى إرث المؤسس حاضراً في قراراتنا وأعمالنا، ونترك للأجيال القادمة اقتصاداً أقوى ومستقبلاً أكثر ازدهاراً.