منصة ذاكرة الوطن تقدم 11 محطة تاريخية في مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / قال سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية إن مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في مهرجان الشيخ زايد 2026-2027 تأتي حرصاً على إثراء الفعاليات بالبعد التاريخي والحضاري لدولة الإمارات، وإبراز ما شهدته من تحولات نوعية وإنجازات تنموية في ظل قيادتها الرشيدة.

وأكد أهمية تعريف الأجيال بتاريخ وطنها وجذوره الراسخة، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية.

وقد أنهى الأرشيف والمكتبة الوطنية التجهيزات اللازمة لمنصة "ذاكرة الوطن" التي يشارك بها في المهرجان .

وتقدم المنصة تجربة توثيقية وتفاعلية تأخذ زوار المهرجان في رحلة عبر إحدى عشرة محطة تاريخية .

وقال الدكتور عبدالله ماجد آل علي إن منصة "ذاكرة الوطن" تجسد رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية في صون الذاكرة الوطنية وحفظ مصادرها وإتاحتها للجمهور، من خلال تجربة تجمع بين التوثيق التاريخي والعرض البصري والتقنيات التفاعلية، وتبرز دور الصورة والوثيقة في تسجيل محطات مفصلية من تاريخ الإمارات، وتوثيق جهود الآباء المؤسسين في بناء الدولة وترسيخ وحدتها.

وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لمبادرة (لئلا ننسى) التي تدعمها مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، و(هيئة البيئة البحرية)، والمهتمين الذين أسهموا بمقتنياتهم في إثراء منصة ذاكرة الوطن.

وأكد أن المعروضات تمثل جانباً من مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي يحرص على حفظها وصيانتها وإتاحتها للأجيال؛ لما تمثله من مصادر موثوقة للمعلومات التاريخية وشواهد على مسيرة الوطن وتحولاته.

وأشار إلى أن صون هذا الإرث مسؤولية وطنية تعزز الوعي بالتاريخ، وتربط الماضي بالحاضر، وتسهم في استشراف المستقبل.

وتتيح منصة ذاكرة الوطن لرواد المهرجان التعرف إلى محطات بارزة من تاريخ دولة الإمارات، بدءاً بالحياة قبل اكتشاف النفط وما ارتبط بها من أنشطة الغوص على اللؤلؤ والتجارة البحرية، مروراً باكتشاف النفط وقيام الاتحاد وتطور العلاقات الدولية، وصولاً إلى مسيرة التعليم والنهضة العلمية والإنجازات الوطنية، كما تسلط الضوء على دور أبناء الإمارات في حفظ الذاكرة الشعبية والعائلية، وتبرز أهمية المقتنيات الشخصية والروايات الشفوية في توثيق التاريخ الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.

وتضم المنصة مختارات من الصور الجوية والخرائط التاريخية والوثائق والمقتنيات النادرة، إلى جانب عروض تفاعلية تعرف الزوار بجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في ترميم الصور والوثائق ورقمنتها وحفظها، وتتيح لهم التفاعل مع المحتوى التاريخي عبر الوسائط الرقمية والمشاركة في أنشطة تستشرف دورهم في نقل الذاكرة الوطنية إلى الأجيال المقبلة.