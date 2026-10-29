سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى مسؤول في وزارة خارجية جمهورية غويانا التعاونية

جورج تاون في 29 أكتوبر/ وام/ قدّم سعادة مهند سليمان النقبي نسخة من أوراق اعتماده، إلى سعادة شارون روبتشاند إدواردز، الوكيل الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غويانا التعاونية، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية غويانا التعاونية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة جورج تاون.

وتمنّت سعادتها للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل مهامه، بما يسهم في تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، أعرب سعادة النقبي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية غويانا التعاونية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.