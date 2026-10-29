"نقل عجمان" تحصد جائزة "Open-Loop Pioneer 2026"

عجمان في 29 أكتوبر/ وام/ حصدت هيئة النقل بعجمان، جائزة «Open-Loop Pioneer 2026»، خلال مشاركتها في مؤتمر «O-CITY 2026»، الذي عُقد في جنوب أفريقيا، وذلك تقديراً لريادتها في تبنّي وتطبيق نظام الدفع المفتوح (Open-Loop Payment System) في منظومة النقل العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس جهودها في تطوير حلول الدفع الرقمي والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

ويأتي حصول الهيئة على هذه الجائزة تقديراً لتطبيقها حلولاً تقنية مبتكرة تسهم في تسهيل تجربة التنقل، من خلال إتاحة سداد تعرفة رحلات النقل العام باستخدام البطاقات المصرفية، بما يوفر خيارات دفع مرنة وسهلة، ويبسط إجراءات استخدام الخدمة، ويعزز كفاءة منظومة النقل العام.