مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة تتوج الفائزين في 8 أشواط

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ توجت مزاينة سويحان المحطة الأولى بمهرجان الظفرة، أمس، الفائزين في منافسات 8 أشواط لسن المفاريد (إنتاج "1 و2" ، وشراكة "1 و2") للمحليات والمجاهيم، وتستمر المزاينة حتى 3 نوفمبر المقبل في مدينة سويحان بمنطقة العين، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وحضر التتويج سعادة عبدالله مبارك المهيري رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عبيد خلفان المزروعي مدير عام الهيئة بالإنابة، وعدد من مُلاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأسفرت النتائج في شوط مفاريد انتاج لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، عن فوز «عزم» بالمركز الأول لمالكها صالح عارف صالح سليم المنهالي، وفي شوط مفاريد انتاج لأبناء القبائل 1 – محليات نالت المركز الأول «سلطه» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وحققت «الوافيه» لمالكها محسن سعيد محمد حمد ابوصلعه المركز الأول في شوط مفاريد انتاج لابناء القبائل 2- مجاهيم، أما في شوط مفاريد انتاج لأبناء القبائل 2- محليات فذهب المركز الأول إلى «نشوه» لمالكها حمد سالم مبارك الهاجري.

وفي منافسات الشركاء، ذهب المركز الأول في شوط مفاريد شراكة 1 - مجاهيم إلى «هامه» لمالكها عمر عوضين صالح المنهالي، وفي شوط شوط مفاريد شراكة 1 - محليات حققت «الذيبه» لمالكها سعيد ناصر النعيمي المركز الأول، ونالت «الشناح» لمالكها بدر مرزوق حسن الفهادي المركز الأول في شوط شوط مفاريد الشركاء 2 - مجاهيم، وحصدت «سمحه» لمالكها عمار غالب سعيد الرشيدي المركز الأول في شوط مفاريد شراكة 2 - محليات.

ودخلت صباح اليوم الخميس الإبل المشاركة في أشواط سن الحقايق لفئات المحليات والمجاهيم والوضح والمهجنات الأصايل، فيما تدخل صباح غد الجمعة الإبل المشاركة في أشواط سن اللقايا لذات الفئات.