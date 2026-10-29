70 مرشحاً إلى القائمة النهائية للنسخة الأولى من "جوائز تجربة الزوّار" في أبوظبي

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تأهّل 70 مرشحاً إلى القائمة النهائية للنسخة الأولى من "جوائز تجربة الزوّار"، وذلك من بين نحو 350 طلب مشاركة ضمن ثماني فئات.

وتكرم الجوائز المؤسسات والعاملين في الصفوف الأمامية الذين يسهمون في تقديم تجارب استثنائية تعكس ما تتميز به أبوظبي من جودة الخدمات وكرم الضيافة، وتأتي في إطار جهود الدائرة لترسيخ ثقافة التميّز والابتكار والارتقاء المستمر بمعايير تجربة الزائر في مختلف أنحاء الإمارة.

ويشمل المرشحون المتأهلون أفراداً ومؤسسات من مختلف مكونات المنظومة السياحية في أبوظبي، ومنها الفعاليات والطيران والضيافة والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمواقع الثقافية ومراكز التسوق والتنقل والمعالم السياحية ومحطات السفن السياحية، إلى جانب منظمي الرحلات والمرشدين السياحيين.

وتضم الجوائز ثماني فئات رئيسية موزعة على مسارين؛ الأول "جوائز الأعمال"، ويشمل "أفضل تجربة زوّار مبتكرة"، و"أفضل تجربة ثقافية إماراتية"، و"أفضل تجربة زوّار لأصحاب الهمم"، و"الرسوخ المؤسسي".

أما المسار الثاني "جوائز الصفوف الأمامية"، فيضم "نجم تجربة الزوّار"، و"صاحب الأثر الخفي"، و"الرائد في تنقل الزوّار"، و"المرشد السياحي المتميّز".

وتسلط الجوائز الضوء على الممارسات المتميزة في القطاع السياحي، وتشجع المؤسسات والعاملين في الصفوف الأمامية على مواصلة تحسين جودة الخدمات.

ومن خلال جمع المشاركين من مختلف نقاط التفاعل مع الزوّار، ترسخ المبادرة الالتزام المشترك بتقديم تجارب متسقة وعالية الجودة في جميع مراحل رحلة الزائر في الإمارة.

وينتقل المرشحون الـ70 الآن إلى مرحلة التقييم من قبل لجنة التحكيم وفقاً لمعايير الجوائز.

وتضم اللجنة 30 من القيادات والخبراء والمتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، ممن يمتلكون خبرات متنوعة في مجالات تجربة الزوّار والسياحة والضيافة والثقافة.

واختير أعضاء لجنة التحكيم استناداً إلى معرفتهم بالإمارة وخبراتهم القيادية والتخصصية ذات الصلة في مختلف مجالات تجربة الزوار وخدمة العملاء والسياحة والضيافة والثقافة، مع مراعاة تمثيل مختلف نقاط التفاعل مع الزوّار، بما في ذلك المتاحف والمعالم السياحية والفنادق والطيران والتنقل والسفر والتجارب الثقافية.

كما تضم اللجنة متخصصين في المجالات المرتبطة بفئات الجوائز، ومنها الابتكار وسهولة الوصول والمرونة المؤسسية والإرشاد السياحي.

وخضعت جميع طلبات المشاركة لمرحلة أولية من المراجعة والتقييم وفقاً للمعايير المعتمدة، قبل اختيار المتأهلين إلى القائمة النهائية.

وخلال المرحلة المقبلة، سيتولى ثلاثة محكّمين على الأقل تقييم المشاركات المتأهلة في كل فئة.

وعقب انتهاء هذه المرحلة، سيُختار 24 فائزاً ضمن الفئات الثماني، مع تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، على أن يُعلن الفائزون خلال حفل تكريم يُقام في وقت لاحق من العام الجاري، بحضور نخبة من قيادات القطاع السياحي والمعنيين.

وتتولى إدارة تجربة الزوّار في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الإشراف على "جوائز تجربة الزوّار" ضمن برنامج تجربة الزوّار الأوسع نطاقاً، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التميّز عبر مختلف مكونات المنظومة السياحية، وتعزيز تكامل رحلة الزائر والارتقاء بجودتها.

وتمثل الجوائز، إلى جانب دليل تجربة الزوّار وأكاديمية تجربة الزوّار، ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية أبوظبي الرامية إلى بناء منظومة سياحية وثقافية عالمية تقدم تجارب سلسة، وشاملة، وأصيلة، ترسخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للثقافة والسياحة.