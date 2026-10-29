"دبي التجاري العالمي" يستضيف 20 معرضاً وفعالية دولية خلال نوفمبر

دبي في 29 أكتوبر / وام / يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال شهر نوفمبر المقبل 20 معرضاً وفعالية دولية، تقام في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بمشاركة شركات وخبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وتغطي قطاعات الأغذية والمشروبات والبناء والسيارات والتعليم والأمن والفنون واللياقة البدنية والتكنولوجيا.

وتتضمن أجندة الشهر عدداً من المعارض والمؤتمرات الدولية، أبرزها جلفود للتصنيع، وأوتوميكانيكا دبي، والقمة الشرطية العالمية، ومعرض فنون العالم دبي، ومعرض الخمسة الكبار، إلى جانب فعالية هايروكس دبي الرياضية.

وتنطلق فعاليات الشهر في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر بمعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة في نسخته التاسعة عشرة، الذي يتضمن أكثر من 120 جلسة نقاشية وحوارية تتناول الاستدامة والتوريد المسؤول والحد من الهدر وحلول التغليف الصديقة للبيئة.

ويقام خلال الفترة نفسها معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية وما يزيد على 200 جهة مصنعة من 50 دولة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 8 آلاف زائر، فيما تتناول جلساته تطورات سلوك المستهلكين والشراكات في قطاع التصنيع.

ويستضيف المركز من 3 إلى 5 نوفمبر الدورة الثانية عشرة من معرض جلفود للتصنيع، بمشاركة أكثر من 2500 جهة عارضة من 72 دولة، ويغطي خمسة قطاعات رئيسية تشمل المكونات والمعالجة والتغليف وحلول سلاسل الإمداد والتحكم والأتمتة، إلى جانب قمة تكنولوجيا الغذاء.

ويقام بالتزامن معه معرض جلف هوست، الذي يجمع الموردين والمصنعين والمشترين في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، ويستعرض معدات المطابخ التجارية وحلول تقديم الطعام وتجهيزات الفنادق.

وتتواصل الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر بإقامة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي، الذي يحتفل بعامه التاسع عشر تحت شعار «ذا سبارك»، ويركز على مستقبل التعليم والتقنيات التعليمية والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع المعزز.

كما يقام معرض عالم المركبات الكهربائية خلال الفترة نفسها، بمشاركة المصنعين والمستثمرين وصناع السياسات، لاستعراض التطورات في قطاع السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن وحلول التنقل الذكي.

ويستضيف مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، من 10 إلى 12 نوفمبر، الدورة الثالثة والعشرين من معرض أوتوميكانيكا دبي، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة الطرق والمواصلات، وبمشاركة أكثر من 1500 جهة عارضة وأكثر من 30 ألف مشترٍ متخصص، ويضم 11 قسماً للمنتجات، إلى جانب مؤتمرات متخصصة في الأساطيل والورش والتنقل.

وتشمل أجندة الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر أيضاً المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية في دورته السادسة، فيما يقام معرض عالم التبغ الشرق الأوسط يومي 10 و11 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 250 مورداً عالمياً، ويتناول الجوانب التنظيمية والتقنيات المتعلقة بالقطاع.

ويستضيف مركز دبي للمعارض يومي 14 و15 نوفمبر المؤتمر الدولي السنوي الأول لمجلس دول الخليج التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، تحت شعار «تشاكرا: عجلة العصر الصاعد»، بمشاركة متخصصين في القطاع المالي وقادة أعمال وصناع سياسات، لمناقشة النمو الاقتصادي والقيادة والتحول المؤسسي.

وتقام خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر القمة الشرطية العالمية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وتنظمها شرطة دبي تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً»، بمشاركة قادة أجهزة إنفاذ القانون وخبراء الأمن من مختلف أنحاء العالم.

وتناقش القمة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي ومكافحة الجرائم الإلكترونية والاستجابة للأزمات، إلى جانب استعراض التقنيات والابتكارات المرتبطة بالسلامة العامة، وتنظيم جلسات متخصصة وجوائز القمة.

ويستضيف المركز يومي 16 و17 نوفمبر معرض التعدين، بمشاركة متوقعة لأكثر من 300 جهة عارضة و150 متحدثاً و5500 زائر، ويتناول مختلف مراحل قطاع التعدين من الاستكشاف إلى الاستثمار، إلى جانب أحدث التطورات التقنية في القطاع.

وتقام خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر فعاليات معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية، الذي يركز على خمسة قطاعات تشمل الأغذية والمشروبات والصحة والعافية والزراعة والبيئة وأنماط الحياة المستدامة والجمال والعناية الشخصية.

ويستضيف المركز خلال الفترة نفسها المعرض الدولي للملابس والمنسوجات، الذي يجمع المصنعين والموردين الدوليين بالمشترين وتجار التجزئة والمصممين، ويغطي قطاعات الملابس والأقمشة والمنسوجات والأحذية والإكسسوارات.

كما تنظم بلدية دبي، ممثلة بإدارة سلامة الغذاء، مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية يومي 16 و17 نوفمبر، بمشاركة الجهات التنظيمية والخبراء والباحثين والأكاديميين، لمناقشة تطوير معايير سلامة الأغذية واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المرتبطة بالقطاع.

ويشهد المركز خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر إقامة النسخة الثانية عشرة من معرض فنون العالم دبي، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للثقافة والفنون، بمشاركة أكثر من 105 صالات ومجموعات فنية وأكثر من 195 فناناً مستقلاً من أكثر من 65 دولة، ويعرض أكثر من 10 آلاف عمل فني، إلى جانب تنظيم ورش عمل وعروض مباشرة وجائزة فنان المستقبل.

وتنطلق خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر فعاليات معرض الخمسة الكبار، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة وأكثر من 450 متحدثاً، وحضور مشاركين من أكثر من 165 دولة.

ويتناول المعرض أحدث التطورات في قطاع البناء والتطوير الحضري وسلاسل التوريد والتكنولوجيا والاستدامة، ويتضمن قمة قادة الخمسة الكبار وقمة تكنولوجيا المستقبل وجوائز الخمسة الكبار العالمية للأثر.

ويقام بالتزامن معه معرض جيو وورلد في نسخته الثالثة، مع توقعات باستقطاب أكثر من 15 ألف زائر وأكثر من 50 جهة عارضة، لاستعراض الحلول الجغرافية المكانية وتطبيقاتها في التخطيط الحضري والبنية التحتية ومواجهة التحديات المناخية.

كما يستضيف المركز خلال الفترة نفسها معرض «HVACR World»، المتخصص في مجالات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، بمشاركة متوقعة لأكثر من 150 جهة عارضة وأكثر من 50 متحدثاً، ويتضمن جلسات تقنية وعروضاً تتناول كفاءة الأنظمة والاستدامة.

وتختتم أجندة نوفمبر بفعالية هايروكس دبي، التي تقام يومي 27 و28 نوفمبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بمشاركة رياضيين من مختلف المستويات في منافسات تجمع بين الجري وتمارين اللياقة البدنية.

وتعكس أجندة نوفمبر تنوع الفعاليات التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، واتساع نطاق القطاعات الاقتصادية والمهنية والثقافية والرياضية المشاركة، بما يدعم حركة المعارض والمؤتمرات وتبادل الخبرات وفرص التعاون بين الشركات والمؤسسات من مختلف دول العالم.