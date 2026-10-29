سعود بن صقر يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وقنصلها العام

رأس الخيمة في 29 أكتوبر/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة جيرالدين ماكافري، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، وسعادة جيما ستيفنسون، القنصل العام للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في دبي والإمارات الشمالية، اللتين قدمتا للسلام على سموه بمناسبة تسلمهما مهام عملهما الجديد.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفيرة وسعادة القنصل العام، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصعد.

من جانبهما، عبّرت سعادة جيرالدين ماكافري، وسعادة جيما ستيفنسون عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدتين بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من تطور في مختلف المجالات.