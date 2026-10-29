جامعة أبوظبي تحتفي بتخريج دفعة جديدة من طلابها

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / احتفلت جامعة أبوظبي بتخريج 1891 طالباً وطالبة من دفعة عام 2026، وذلك خلال حفل امتد على مدار أربعة أيام، وأقيم في حرم الجامعة بأبوظبي.

وجمعت الاحتفالات خريجين من مختلف التخصصات الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، لتشكل محطة بارزة في مسيرتهم التعليمية، مع استعدادهم لخوض تجارب جديدة واغتنام الفرص وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

وشهدت احتفالات التخرّج حضور البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، وعدد من أعضاء القيادة الإدارية للجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية، وأهالي الخريجين.

وضمت الدفعة 1093 خريجة بنسبة 57.8%، و798 خريجاً بنسبة 42.2%، فيما بلغت نسبة الخريجين الإماراتيين 44.9 % من إجمالي الدفعة، بما يجسد التزام الجامعة الراسخ برعاية المواهب والكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها.

وحقق 777 طالباً وطالبة من دفعة الخريجين التميز الأكاديمي، ما يؤكد حرص الجامعة المتواصل على ترسيخ ثقافة التفوق الأكاديمي، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للإسهام في تحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الطموحة لدولة الإمارات.

وقال عواد: "إننا نؤمن في جامعة أبوظبي بأن دور التعليم العالي لا يقتصر على إعداد الطلبة لدخول سوق العمل، بل يمتد إلى تنمية قدراتهم على التفكير النقدي والإسهام في رسم مستقبل القطاعات التي يعملون فيها والمجتمعات التي ينتمون إليها".

وأضاف: "مع مضي دولة الإمارات في طموحاتها نحو ترسيخ دعائم اقتصاد قائم على المعرفة، تتعاظم مسؤوليتنا في إعداد كفاءات قادرة على تحويل ما اكتسبته من معارف وخبرات أكاديمية إلى أفكار وحلول تسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع".

وتواصل جامعة أبوظبي التزامها بالإسهام في تطوير قطاع التعليم في دولة الإمارات، والاستثمار في رأس المال البشري بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، تجسيداً للرؤية الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ومنذ تأسيسها في عام 2003، خرّجت الجامعة 33 ألف طالب وطالبة، أسهم العديد منهم في دعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات والمجتمعات داخل دولة الإمارات وخارجها.

ومن خلال ما تقدمه من أكثر من 65 برنامجاً أكاديمياً في مجموعة متنوعة من التخصصات، تواصل جامعة أبوظبي توفير تعليم يواكب متطلبات المستقبل، ويزوّد الخريجين بالمعارف والمهارات اللازمة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وتتزامن احتفالات تخرّج الطلبة مع استمرار جامعة أبوظبي في توسيع محفظة برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع الاهتمامات المتجددة للطلبة واحتياجات سوق العمل.

اعتباراً من فصل الخريف لعام 2027، ستطرح الجامعة برامج بكالوريوس جديدة في حرمها بدبي، بما يسهم في توسيع فرص الالتحاق ببرامجها الأكاديمية، ودعم إعداد الكفاءات الوطنية والمواهب في المجالات الناشئة والتخصصات الراسخة على مستوى دولة الإمارات.