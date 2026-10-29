"دبي الصحية" تنال أعلى تصنيف في برنامج التقييم الدولي (Epic Gold Stars)

دبي في 29 أكتوبر/ وام/ نالت "دبي الصحية" للعام الثاني على التوالي أعلى تصنيف ضمن برنامج التقييم الدولي (Epic Gold Stars)، "المستوى العاشر"، عن مشروعها الرائد "الملف الطبي الإلكتروني الموحد"، لتواصل ترسيخ مكانتها ضمن 5% من المؤسسات الصحية عالمياً التي حققت هذا المستوى، وذلك في خطوة تعكس التزامها بتوظيف التقنيات الرقمية للارتقاء بتجربة المرضى.

ويعد (Epic Gold Stars) برنامجاً عالمياً للتقييم، يتكون من10 مستويات، ويقيس مدى استفادة المؤسسات الصحية من الإمكانات المتقدمة لنظام السجلات الطبية الإلكترونية، واستخدامها الفعلي في تقديم الرعاية الصحية، ويمثل المستوى العاشر أعلى تصنيف ضمن البرنامج، فيما يستخدم نظام (Epic ) في أكثر من 700 مؤسسة صحية حول العالم.

وجرى تكريم "دبي الصحية" لحصولها على هذا التصنيف خلال مؤتمر (Epic UGM 2026)، الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة كبرى المؤسسات الصحية العالمية المطبقة للنظام.

ويؤكد هذا التصنيف التطور الذي تشهده "دبي الصحية" كمنظومة صحية أكاديمية متكاملة، وما تحققه من تقدم في توظيف الإمكانات المتقدمة لنظام Epic، بما يدعم تكامل الرعاية وسهولة وصول الفرق الطبية إلى المعلومات الصحية، لتمكينها من تقديم رعاية أكثر كفاءة وسلاسة لمرضاها.

وحققت "دبي الصحية" 94% من معايير برنامج (Epic Gold Stars)، مسجلةً مستوى متقدماً في الاستفادة من إمكانات نظام (Epic)، إلى جانب تحقيق 82% في مؤشر "الاستخدام الفعلي"، بما يعكس نجاح فرقها في توظيف القدرات المتقدمة للنظام لخدمة المرضى.

وقال عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في "دبي الصحية": يعكس حصولنا على أعلى تصنيف ضمن هذا البرنامج للعام الثاني على التوالي التطور المستمر في مسيرة التحول الرقمي في "دبي الصحية"، وقدرتنا على توظيف حلول رقمية متقدمة وآمنة بما يدعم فرقنا الطبية ويسهم في تقديم رعاية أكثر تكاملاً، تستجيب لاحتياجات المرضى وتعزز ثقتهم.

وأضاف أن هذا التصنيف يؤكد مكانة "دبي الصحية" ضمن المؤسسات الصحية الرائدة عالمياً في الاستفادة من إمكانات السجلات الطبية الإلكترونية، ويدفعنا إلى مواصلة تطوير منظومتنا الرقمية بما يرتقي بتجربة المرضى في مختلف مراحل الرعاية.

وتماشياً مع استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي وجهودها في التحول الرقمي، تواصل "دبي الصحية"، توظيف الإمكانات المتقدمة التي يوفرها نظام (Epic) للارتقاء بتجربة المرضى، من خلال مجموعة من الحلول الرقمية، تشمل "تطبيق دبي الصحية" الذي يوفر للمرضى المقيمين في المستشفى ومتلقّي الرعاية الطارئة تجربة رقمية مخصصة، تتيح لهم الوصول الآمن إلى معلوماتهم الصحية طوال فترة تلقي العلاج، بما في ذلك الأدوية والمواد التثقيفية والجداول اليومية، والتواصل المباشر مع فريق الرعاية، بما يعزز مشاركتهم في رحلة العلاج.

كما تشمل هذه الحلول خاصية" Fast Pass"، التي تتيح للمرضى الحصول تلقائياً على مواعيد أقرب عند توفرها نتيجة إلغاء مواعيد أخرى، بما يسهم في تقليص فترات الانتظار وتسهيل إعادة الجدولة، إلى جانب الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تمكّن الأطباء من الاطلاع السريع على التاريخ الطبي للمريض وتفاصيل الرعاية السابقة، بما يدعم اتخاذ القرارات ويتيح لهم وقتاً أكبر للتركيز على المريض.