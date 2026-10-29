دبي تستضيف النسخة الأولى من «بلومبرغ إنفست» 12 نوفمبر المقبل

دبي في 29 أكتوبر / وام / تستضيف دبي في 12 نوفمبر المقبل النسخة الأولى من مؤتمر «بلومبرغ إنفست دبي»، الذي تنظمه بلومبرغ بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تحت شعار «المكاتب العائلية ومستقبل الثروات»، بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين الدوليين ورؤساء المكاتب العائلية والخبراء الماليين وصناع السياسات.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن توسع سلسلة «بلومبرغ إنفست» العالمية في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الحوار حول مستقبل الاستثمارات وإدارة الثروات، وتسليط الضوء على مكانة دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب رؤوس الأموال وتعزيز الشراكات الاستثمارية.

ويناقش المؤتمر التحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية، وتطور استراتيجيات بناء المحافظ الاستثمارية، والدور المتنامي للمكاتب العائلية والاستثمارات البديلة في توجيه الأسواق، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.

ويشارك في المؤتمر معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كي بي دبليو فينتشرز»، ومحمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، ومشعل كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية، من بينها بلاكستون وإنفستكورب وبيمكو.

وأكدت كارين زالتسر، الرئيس التنفيذي لبلومبرغ الإعلامية، أن توسيع نطاق مؤتمر «بلومبرغ إنفست» في الشرق الأوسط يعكس المكانة المتنامية للمنطقة في أسواق المال العالمية، والدور المحوري للمكاتب العائلية ورؤوس الأموال الخاصة في رسم ملامح مستقبل الثروات.

من جانبه، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً رسختا مكانتهما وجهة عالمية رائدة للثروات والاستثمارات، تستقطب المكاتب العائلية وأصحاب رؤوس الأموال الخاصة والمستثمرين المؤسسيين.

وأضاف أن استضافة المؤتمر تعكس التزام دبي بتعزيز حضورها في الحوارات الاستثمارية العالمية، من خلال جمع صناع القرار وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للشراكات، بما يدعم مكانة الإمارة مركزاً موثوقاً لرؤوس الأموال والاستثمارات، ويتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

ويمثل إطلاق المؤتمر بداية شراكة إستراتيجية تمتد لثلاث سنوات بين بلومبرغ الإعلامية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تشمل التعاون في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العالمية، وإنتاج المحتوى الإعلامي المتخصص، وتقديم التحليلات والرؤى الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تغطية أبرز الفعاليات التي تستضيفها الإمارة.

وتُعد سلسلة «بلومبرغ إنفست» منصة عالمية تجمع المستثمرين وصناع السياسات لمناقشة اتجاهات الأسواق واستراتيجيات توزيع رؤوس الأموال والتحولات الاقتصادية، وتُعقد فعالياتها في خمس مدن رئيسية هي نيويورك وهونغ كونغ ودالاس ودبي وطوكيو.

وتتولى «بلومبرغ لايف» إنتاج المؤتمر بإشراف تحريري من «بلومبرغ نيوز»، فيما تُبث فعالياته مباشرة عبر منصات بلومبرغ الرقمية والتلفزيونية، بمشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شريكاً رئيسياً للاستضافة، وبدعم من دويتشه بنك لإدارة الثروات وشركة أمنيات.